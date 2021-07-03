中国艺人开始抵制维他奶取消代言

香港维他奶公司悼念袭警后自杀的员工，引发大陆网友不满并扬言抵制，陆方代言艺人也声明停止合作。维他奶代言人、中国大陆艺人任嘉伦和龚俊所在公司2日晚间都发出声明，宣布终止与维他奶品牌的一切合作。不过维他奶公司再发声明，表示支持港警依国安法调查，并支持中国大陆和香港的稳定、发展。消息没有提及维他奶是否还有其它地区，其他代言人。

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据中央社今天报道称，中国艺人中断维他奶代言，声明支持陆港稳定。

今天凌晨0时30分，维他奶有限公司官方微博发表声明，称集团全力支援香港当局根据国安法对案件进行全面调查，维他奶集团及在中国大陆运营的维他奶有限公司均致力于支持中国大陆和香港的稳定、繁荣和发展。

据该报道，这起风波起于1日晚间，香港一名50岁男子持刀刺伤正在铜锣湾崇光百货门外巡逻执勤的一名警员，随后自杀身亡，警员则仍在医院治疗。当天是香港主权转移中国24周年纪念日，也是港区国安法实施一周年。

2日，维他奶国际集团发出题为“有关一位同事于事故中身故”的内部通告称，香港采购部采购主任梁健辉在7月1日发生于铜锣湾的事件中“不幸逝世”，向其家人致以最深切的慰问。

这份通告流出后，引发许多中国网友不满，他们到维他奶官方微博留言反问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”痛批维他奶“支持恐怖份子”，并要“港独奶”滚出中国，扬言即日起全面抵制维他奶产品。

维他奶代言人、中国大陆艺人任嘉伦和龚俊所在公司2日晚间都发出声明，宣布终止与维他奶品牌的一切合作。

中央社说，在风波逐渐扩大之际，维他奶凌晨再发声明，表示支持依法调查及支持中国大陆和香港的稳定。