芯片战

中资欲购英国最大芯片厂 能否如愿成问号

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Une image en gros plan d’un socket CPU et d’une carte mère posés sur la table.
Une image en gros plan d’un socket CPU et d’une carte mère posés sur la table. © Narumon Bowonkitwanchai | instant | Getty Images
作者： 法广
5 分钟

据美国CNBC引述消息人士称，由中国手机ODM龙头闻泰科技控股的安世半导体 (Nexperia) ，将斥资6300万英镑，于7月6日前完成收购英国最大芯片商Newport Wafer Fab (NWF) 的交易，英国政府或会引用国家安全法审查该交易。

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安世半导体目前主要生产小型逻辑器件和晶体管，前身是欧洲半导体厂商恩智浦的标准产品业务部门，2016年从恩智浦中剥离，2018年闻泰科技联合格力电器、国联集团等进行收购，取得安世半导体75.86%的股份。

 

位于威尔斯南部的NWF公司在1982年投产，为英国最大芯片厂之一，主要生产200mm芯片， 用于汽车电源应用，现时由私人持有。

 

由于全球近期出现芯片供应短缺危机，英国最大芯片商NWF交易惹起英国政府人士关注。

 

英国政府“中国研究小组”主席、英国外交事务特别委员会主席Tom Tugendhat，对英国最大芯片商NWF被收购的消息表示高度关注；Tugendhat强调，英国领先的200mm半导体技术开发和加工机构被中国实体接管，意味著重大的经济和国家安全问题。

 

他已经致函商务部长Kwasi Kwarteng，并敦促英国政府根据“国家安全与投资法案”对此笔交易进行审查。该法案于今年4月出台，意图在存在经济风险或国家安全受到威胁的情况下，保护英国科技公司免受海外公司的收购。

 

安世半导体发言人回应传媒查询称，与英国最大芯片商NWF及威尔斯政府就有关交易事宜，进行建设性对话，除非各方能够达成协议，否则不会作出进一步评论。

 

而英国政府发言人告诉 CNBC，对于安世半导体收购英国最大芯片商NWF公司一案，我们认为目前不宜干预，但会继续密切监控有关情况，并适度运用企业法以防情况有所变化。

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