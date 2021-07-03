中资欲购英国最大芯片厂 能否如愿成问号

据美国CNBC引述消息人士称，由中国手机ODM龙头闻泰科技控股的安世半导体 (Nexperia) ，将斥资6300万英镑，于7月6日前完成收购英国最大芯片商Newport Wafer Fab (NWF) 的交易，英国政府或会引用国家安全法审查该交易。

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安世半导体目前主要生产小型逻辑器件和晶体管，前身是欧洲半导体厂商恩智浦的标准产品业务部门，2016年从恩智浦中剥离，2018年闻泰科技联合格力电器、国联集团等进行收购，取得安世半导体75.86%的股份。

位于威尔斯南部的NWF公司在1982年投产，为英国最大芯片厂之一，主要生产200mm芯片， 用于汽车电源应用，现时由私人持有。

由于全球近期出现芯片供应短缺危机，英国最大芯片商NWF交易惹起英国政府人士关注。

英国政府“中国研究小组”主席、英国外交事务特别委员会主席Tom Tugendhat，对英国最大芯片商NWF被收购的消息表示高度关注；Tugendhat强调，英国领先的200mm半导体技术开发和加工机构被中国实体接管，意味著重大的经济和国家安全问题。

他已经致函商务部长Kwasi Kwarteng，并敦促英国政府根据“国家安全与投资法案”对此笔交易进行审查。该法案于今年4月出台，意图在存在经济风险或国家安全受到威胁的情况下，保护英国科技公司免受海外公司的收购。

安世半导体发言人回应传媒查询称，与英国最大芯片商NWF及威尔斯政府就有关交易事宜，进行建设性对话，除非各方能够达成协议，否则不会作出进一步评论。

而英国政府发言人告诉 CNBC，对于安世半导体收购英国最大芯片商NWF公司一案，我们认为目前不宜干预，但会继续密切监控有关情况，并适度运用企业法以防情况有所变化。