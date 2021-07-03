刺警案延烧 港人持鲜花悼凶嫌

香港七月一日晚发生刺警凶嫌自残身亡，连日陆续有民众持花到现场悼念凶嫌，图为一名母亲携其女儿持花到现场，警方一旁戒备

香港七一刺警自戕事件延烧。一名男子一日持刀刺伤一名警员后自杀身亡，该名男子为香港知名饮料品牌维他奶公司的采购主任，维他奶发通告称他“不幸逝世”，结果引发大陆网友强烈愤慨，大陆艺人并与其终止合作，维他奶随后紧急灭火，称支持香港当局根据国安法对案件进行全面调查。

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香港《明报》报导，这名五十岁男子梁健辉一日深夜在铜锣湾崇光百货外持刀刺伤警员，再用同一把刀自插左胸身亡，该男子未婚，与父母同住，任职维他奶采购部。梁健辉没有同党，行凶前写下遗书，提到对社会的不满，认为警方“包庇罪犯”、没受到制衡，批评警方的“暴行”，又认为“香港国安法”实施后“没有自由”。

警方调查后查出这名男子是香港维他奶的采购主任，香港01报导，事发后，维他奶发布通告指出，

梁健辉于2021年7月1日傍晚发生于铜锣湾的事件中不幸逝世，本公司向健辉的家人致以最深切的慰问，人力资源部已与健辉家人接触，并将跟进需要时提供协助」。

这份通告流出后，引起不少大陆网友不满，他们到维他奶官方微博留言反问“杀警后自杀还叫不幸逝世？”痛批维他奶“支持恐怖分子”，并要“港独奶”滚出大陆，扬言即日起全面抵制维他奶产品。

而2日晚间十点左右，维他奶在大陆的代言人演员龚俊、任嘉伦的工作室官方微博接连发布声明指出，即日起终止与维他奶品牌的一切合作，切割立场、撇清关系。

维他奶国际集团意识到风暴扩大，随即赶忙灭火。维他奶三日发表声明称，网路流传的“通告”，是一名员工私下撰写并内部转发，未经维他奶集团的官方批复和发布。声明强调“我们严厉谴责暴力和破坏香港社会安定的行为，对有关事件给各界造成的困扰和不满，维他奶集团致以诚挚的歉意。集团全力支持香港当局根据国安法对案件进行全面调查，维他奶集团及在中国运营的维他奶有限公司均致力支持中国和香港的稳定繁荣”。

港警2日上午到维他奶总部查访，针对此次刺警事件，香港警方怀疑梁健辉受“失实资讯及煽动性言论激化”，进而策动“孤狼式恐怖袭击”，最后自残身亡。连日来有人在网上英雄化疑凶，2日并有多人持鲜花到现场悼念，保安局长邓炳强说，他为此感到心寒。香港《明报》还指出，有学者认为香港从“反送中”事件以来民怨如洪水，港府从未疏导，事件是社会压迫令人窒息下带来的悲剧。