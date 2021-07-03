《新德国报》：中国必须证明自己有领导能力

德国媒体就中国共产党建党100周年发表了众多评论。

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《罗特林根总广告报》写道：习近平在将共产党已经无所不在的政治影响力越来越多地扩展到私营部门。他维护了像对1949年建立新中国的“伟大舵手”毛泽东这样的个人崇拜。习近平也是最高军事领导人。他根据自己的标尺治理了共产党，完善了监视系统，控制了香港。中国利用经济和军事力量，不仅对周边国家施压。就在不久前，习近平又对台湾施压。但他似乎仍然不确定，他是否应该敢于占领台湾。

《新德国报》认为，习近平的演讲肯定是针对美国及其盟国的。习近平也认识到，过分军事化的外表对中国有害。尽管他们保证，永远不会干预另一个国家，但邻国对北京的信心很低，尽管美国前总统特朗普执政四年期间，实际上给了亚洲国家脱离华盛顿，转向北京的一切理由。而中国现在则必须向世界证明自己有领导能力。随着与其他14个亚太国家的经济伙伴关系，中国已经开始填补美国留下的空白。

柏林《每日镜报》承认，习近平所推崇的有中国特色的社会主义，实际上在脱贫攻坚战中取得了成功。可惜的是，他们太乐于在宣传方面把它与人权限制挂钩。

德国电视一台发现，中国共产党建党100周年之际，中国到处红旗飘飘。人们对极权主义国家机器和共产党黑暗历史章节的批评，则被共产党隐藏在暗处。中国到处是欢乐气氛，而不是共产党在自我反省，思过求新。