《新苏黎世报》评论：习近平是控制狂 也是中国经济发展最大绊脚石

正当中共建党百年之际，有德语媒体评论直言，中共国家主席习近平是一个控制狂，整肃马云、字节跳动CEO张一鸣等中国企业家，处死赖小民，以彰显“党”不再企业家和公务员致富的工具，而是控制经济和企业家的监督机构。随着习近平显露绝对主权，没人敢向他指出中国经济赤字问题，必将危及中国未来经济发展。

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据自由时报今天引述报道称，德语媒体称习近平是控制狂，扼杀民间产业创新活力，俨然是中国经济发展的绊脚石。

该报道引述《新苏黎世报》评论指出，千禧年之后的第一个10年，中国腐败猖獗，每年春节前后，建商将装满成捆钱的提袋送到地方官员那里，让他们随时快速批准建设项目。当时，“党”沦为一个俱乐部，党机器为企业家和官员贪腐铺平道路。

据《新苏黎世报》评论称，习上台后，开始对贪腐宣战，透过整肃巩固权力，消除裙带关系。习近平认为，党必须控制经济生活的各个领域，无论是国企还是民企都必须按照党的思想和计划开展活动，党在中国经济领域中，应该像一颗星星般闪耀。于是，习近平和他的经济沙皇、副总理刘鹤积极纠正上一代领导人犯下的错误，习近平祭出国进民退政策，有些战略的确取得成功，包括AI及卫星导航部分，进而使得习近平陶醉于以前的成就，坚信中国将成为世界经济、技术、军事和政治等方面的第一强国。

该报说，然而中共对私企的大规模干预，可能牺牲了中期经济增长，毕竟这些企业提供了城市5分之4的就业机会。阿里巴巴创办人马云和字节跳动创办人张一鸣，就是明白私营企业家变得过于成功时会发生什么，以致他们退出经营，低调过日。

据《新苏黎世报》评论指，习近平镇压成功科技大老过程中，等于不鼓励年轻人创新勇气、雄心和创业精神。加上，民营企业开始纳入党组织，党发言权比例从50%左右，上升到70%，并积极参与民企业务，最终，中国将因缺乏蓬勃发展的私企，而危及过去亮眼的经济成长。