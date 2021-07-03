法中友好活动

法蒙达尔纪市(Montargis)低调举办法中友好活动

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Montargis est une étape importante pour les diplomates chinois. Comme ici en 2014 avec la visite de l'ambassadeur chinois en France de l'époque Zhai Jun.
Montargis est une étape importante pour les diplomates chinois. Comme ici en 2014 avec la visite de l'ambassadeur chinois en France de l'époque Zhai Jun. © Mangeat Eric
作者： 法广
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与中国有着悠久历史的法国蒙达尔纪市(Montargis；也称蒙塔日)7月3日举办了一场法中友好活动 « Rencontres d’Amitié Franco-Chinoise »。根据地方报刊《中部共和国报》的报道，该项活动本想办成中共“成就”展，但市长伯努瓦·迪容(Benoit Digeon)不希望此次活动变为中共的宣传工具。市长迪容对媒体表示：我们应该搁置某些地缘政治议题，减少政治化，为历史和文化交流留下更多的空间。

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根据“蒙达尔纪法中友好协会”网站报道：留法勤工俭学运动在五四运动后迅速掀起高潮，1919至1920年，先后有17批2000人陆续赴法留学。1919年３月17日，第一批89名勤工俭学生乘日本邮轮“因幡丸"号离开上海赴法，由此拉开了留法勤工俭学的序幕。因此，革命成为旅法勤工俭学运动的亮点，而在这场运动中，法国蒙达尔纪(Montargis)会议为建立中国新政党并命名中国共产党取得了众识，奠定了早期中国共产党的理论基础；以及随后涌现出的中国共产党旅欧支部，为马克思主义在中国的传播，作出了贡献。

 

2021年6月10日，为庆祝中国共产党百年华诞，《中国共产党100年奋斗历程（法语版）》发布会在北京和巴黎同步举行。中国驻法国大使卢沙野出席线上发布会并致辞。

 

2019年8月26日，驻法大使卢沙野曾到访蒙达尔纪。当时卢沙野大使同蒙达尔纪市长迪容(Benoît DIGEON)交谈时曾表示：“蒙达尔纪与中国有着深厚的历史渊源。100 年前，第一批革命者来到这学习，度过了一段难忘的时光……这些年轻人后来赢得了胜利，建立了中华人民共和国。如今，中国已成为世界第二大经济体。对中国人来说，蒙达尔纪是历史的象征”。大使还强调：“今天是我的第一次来访，但不会是最后一次”。

 

2021年5月12日，新华社发表一篇题为“百年前，这座法国小城的中国学生改变了历史”的文章。文章表示：20世纪20年代前后，一批中国先进青年怀揣救国理想远渡重洋来到法国勤工俭学。其中300多人来到蒙达尔纪的工厂和学校。

 

据《中部共和国报》地方报刊报道，中国驻法大使卢沙野会参加7月3日在蒙达尔纪市(Montargis)举办的法中友好活动。但无法核实此报上说的卢沙野前去那里参加活动的消息。

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