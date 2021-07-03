法蒙达尔纪市(Montargis)低调举办法中友好活动

与中国有着悠久历史的法国蒙达尔纪市(Montargis；也称蒙塔日)7月3日举办了一场法中友好活动 « Rencontres d’Amitié Franco-Chinoise »。根据地方报刊《中部共和国报》的报道，该项活动本想办成中共“成就”展，但市长伯努瓦·迪容(Benoit Digeon)不希望此次活动变为中共的宣传工具。市长迪容对媒体表示：我们应该搁置某些地缘政治议题，减少政治化，为历史和文化交流留下更多的空间。

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根据“蒙达尔纪法中友好协会”网站报道：留法勤工俭学运动在五四运动后迅速掀起高潮，1919至1920年，先后有17批2000人陆续赴法留学。1919年３月17日，第一批89名勤工俭学生乘日本邮轮“因幡丸"号离开上海赴法，由此拉开了留法勤工俭学的序幕。因此，革命成为旅法勤工俭学运动的亮点，而在这场运动中，法国蒙达尔纪(Montargis)会议为建立中国新政党并命名中国共产党取得了众识，奠定了早期中国共产党的理论基础；以及随后涌现出的中国共产党旅欧支部，为马克思主义在中国的传播，作出了贡献。

2021年6月10日，为庆祝中国共产党百年华诞，《中国共产党100年奋斗历程（法语版）》发布会在北京和巴黎同步举行。中国驻法国大使卢沙野出席线上发布会并致辞。

2019年8月26日，驻法大使卢沙野曾到访蒙达尔纪。当时卢沙野大使同蒙达尔纪市长迪容(Benoît DIGEON)交谈时曾表示：“蒙达尔纪与中国有着深厚的历史渊源。100 年前，第一批革命者来到这学习，度过了一段难忘的时光……这些年轻人后来赢得了胜利，建立了中华人民共和国。如今，中国已成为世界第二大经济体。对中国人来说，蒙达尔纪是历史的象征”。大使还强调：“今天是我的第一次来访，但不会是最后一次”。

2021年5月12日，新华社发表一篇题为“百年前，这座法国小城的中国学生改变了历史”的文章。文章表示：20世纪20年代前后，一批中国先进青年怀揣救国理想远渡重洋来到法国勤工俭学。其中300多人来到蒙达尔纪的工厂和学校。

据《中部共和国报》地方报刊报道，中国驻法大使卢沙野会参加7月3日在蒙达尔纪市(Montargis)举办的法中友好活动。但无法核实此报上说的卢沙野前去那里参加活动的消息。