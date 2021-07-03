研究人员：“龙人”可能是一个古代人类新种

有研究人员说，“龙人”可能是一个新的人类物种。但古生物学家对90年前发现的头骨在人类家谱中的位置有不同意见。

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据雅虎新闻引述法国20分钟报报道称，中国古生物学家声称发现了一个新的人类物种，他们将其命名为Homo longi，或法语中的 "龙人"。名为季强的中国科学家和他的团队在6月25日发表在《创新》杂志上的一项研究报告中估计，这些个体生活在中更新世地质时代，距今超过14.6万年。在作者看来，“龙人”甚至比尼安德特人更接近于人类。

然而，这一说法并没有得到整个科学界的认同。一些专家估计，中国人赖以研究的头骨在人类的家谱中不一定有研究人员赋予它的地位。他们还质疑“龙人”智人是否是一个新种人类。

这些批评者还是非常重视中国古生物学家研究的这一头骨。据《科学》杂志解释道。他们确实假设这些遗骸是丹尼索瓦人Denisova的遗骸，至此科学家们只是通过DNA分析才发现其存在。据古人类学家Jean-Jacques Hublin评论说："这是一个美丽的头骨，"但他没有参与这项研究。

据Jean-Jacques Hublin说，"我认为这是我们所掌握的最漂亮的丹尼索夫人Denisova头骨，"他兴奋地说道。这一骨头是在近90年前中国哈尔滨市松花江上的一座桥梁施工期间出土的。当时占领该地区的日本军队士兵曾强迫一名中国人帮助他们做工。趁监管人员不注意时，这名男子在岸边发现了头骨。

据故事叙说，这名中国人用布包着头骨，并把它藏在一口井里。这个头骨是由这位被强迫劳动者的孙子孙女转交给中国科学家的。这名中国人在临终前向他们透露了头骨的存在。据20分钟报说，这名中国人还没来得及详细说明他发现的确切位置就死了。