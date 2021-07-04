中国专家称甘肃建百余洲际弹道导弹发射窖不现实也没必要

中国在甘肃地区的玉门关沙漠附近，被发现有约100多个核弹道飞弹发射井 图新头壳刊自： Will Marshall推特翻摄

针对华盛顿邮报日前引述美国专家称中国在甘肃建立百余个洲际弹道导弹发射窖，中国媒体引述专家称此“不现实也没必要”，发射窖在战时生存能力低，且不符东风-41可车载的特性。报道中中国专家没有澄清所指疑是洲际弹道导弹发射井的建筑，是何物。

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据中央社今天报道称，华盛顿邮报6月30日引述加州“詹姆士．马丁禁止核武扩散研究中心”（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的卫星照片称，中国甘肃省玉门市的沙漠地带有119个相仿的工地，类似中国可携带核弹头的弹道导弹发射设施。该报引述中心主任路易斯（Jeffrey Lewis）指这些发射窖可能是为东风-41洲际弹道导弹所设计的。

中国东风-41战略导弹可携带多枚弹头，射程可达近1万5000公里。

报道称，北京青年报旗下的微信公众号“政知道”3日引述军事评论员宋忠平表示：“做出这样分析的美方专家，我严重怀疑其专业性，甚至不具备基本的军事常识。”他说，中国在一个区域集中建设百余个导弹发射窖“并不现实也没有必要，不存在这种可能”。据宋忠平分析，目前陆基核子弹道导弹最佳的发射方式是“无依托式发射”，也就是以发射车或铁路机动发射，不容易被敌方侦测，战场生存能力强。发射窖这种“有依托”发射阵地在战时的生存能力较低。

中国外围官媒环球时报2日则在英文版刊登自家总编辑胡锡进的文章指，路易斯可能不了解东风-41的特征，因其是固态燃料洲际导弹，没有必要放到发射窖里。环球时报则在社论中称，美国和一些西方机构的目的，是要对中国的“核子威慑”建设施加舆论压力，逼中国就各种“似是而非”的讯息表态，以形成“美国高调炒作、中国招架应付”的态势，束缚中国手脚。