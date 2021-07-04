中国官媒公开描绘攻打台湾3步骤

中国国家主席习近平在中共建党百年大庆上煽动民族主义情绪强调完成“祖国统一”大业的同时，中国一家具有官方背景的《舰船知识》杂志发表文章和视频描绘了中国军队“武统台湾”的具体步骤：在第一阶段，解放军向台湾发起弹道导弹攻击，第二阶段是从陆地、军舰和潜舰上发射鹰击-91和长剑-10巡航导弹等导弹，第三阶段是水面舰艇和陆基火箭军共同发起猛烈炮击，为解放军的海军陆战队和两栖登陆部队登陆台岛清除最后的障碍。

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据美国之音今天报道称，习近平誓言完成统一大业，官媒配合描绘攻台三步骤。中国具有官方背景的《舰船知识》杂志发表文章和视频描绘了中国军队“武统台湾”的具体步骤。香港南华早报、美国媒体合众社和台湾一些媒体都报道或转载了这一消息。《舰船知识》描述的攻台方案大致分三个阶段。

在第一阶段，解放军向台湾发起弹道导弹攻击，目标是摧毁台湾的机场、预警雷达、防空导弹基地、以及设在台湾全岛各处的指挥中心等信息搜集与决策设施。解放军可能使用东风-16短程弹道导弹，突破台湾的导弹防御系统。

第二阶段是从陆地、军舰和潜舰上发射鹰击-91和长剑-10巡航导弹等导弹，对台湾的军事基地、军火库，雷达、通讯基础设施和公路等要道进行密集轰炸。

第三阶段是水面舰艇和陆基火箭军共同发起猛烈炮击，为解放军的海军陆战队和两栖登陆部队登陆台岛清除最后的障碍。

据该报道，《舰船知识》创刊于上个世纪70年代，据称是中国大陆最具影响力的三大知识类刊物。另外两家是《航空知识》和《兵器知识》。《舰船知识》在微博上张贴的动画视频向台湾发出严厉警告，称台独只会走向死胡同。

据美国之音，习近平在中共建党百年纪念大会上再次表示，解决台湾问题、实现祖国完全统一，“是中国共产党矢志不渝的历史任务”。他还向美国等西方国家发出警告说，“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力”。在最近的几个月里，台海局势空前紧张。中共要武统台湾的声调急速提升，对台湾的军事压力大幅度增加。解放军的各种军机闯入台湾防空识别区的行动更加频繁。6月15日，中共军机犯台的架次多达28架次，让国际社会感到震惊。

但是，台海军事观察者指出，美国和西方其它国家已经充分注意到中共犯台的风险，正在强化多边军事合作，频繁举行多国军演，震慑中国犯台企图。同时，它们也在增加给台湾提供高端进攻性武器，加强台湾的防御能力。观察人士认为，这一切将会给中国军队武统台湾的行动造成巨大的代价。