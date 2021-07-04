中国2太空人今第一次出舱成功

中国太空开发官方今天报告，在中国新天宫空间站工作的两名宇航员周日完成了中国人的首次串联太空行走。3名太空站里的太空人有2人同时出舱。2人出舱的任务，是要在天河舱外架设一台全景相机，并测试用于转移空间站未来模块的机械臂，预计他们今天应在舱外待上六到七个小时。

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据法新社自北京报道说，中国载人航天局报告，在中国新天宫空间站工作的两名中国宇航员周日完成了中国人的首次串联太空行走。

新天宫空间站机组人员共有三人，他们于6月底从中国西北部戈壁沙漠乘火箭升空。他们的航天器随后与天河号成功对接。而天河号是三个空间站模块中唯一一个已经在轨道上的模块，3名太空人将在那里停留三个月，这是中国有史以来最长的载人航天任务。

据消息说，他们的任务是继续建设空间站。周日上午，他们中的两个人一起踏步太空，这也是中国太空史上的第一次。今天中国太空人第一个出舱人是刘伯明，他被一个机械臂运送到要工作的目的方位，而另一个人，汤洪波则通过一个气闸走了出来。

中国太空人今天出舱的任务，是要在天河舱外架设一台全景相机，并测试用于转移空间站未来模块的机械臂，预计他们应在舱外待上六到七个小时。

法新社说，这是自2008年翟志刚的太空行走以来，中国宇航员的第一次太空行走。当年翟志刚的太空行走，已经让中国成为继苏联和美国之后第三个将宇航员送入太空的国家。

此前中国官方公布的天宫太空站3名太空人为聂海胜、刘伯明和汤洪波。