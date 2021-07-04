习近平促中国外交讲温情故事 民众已被鼓动成战狼？

中国的战狼外交似乎已经开始转向。据外媒报道，中国领导层正尽力修正“战狼外交”的策略，主因是这种方式已损害了国家利益。然而，中国国内高涨的民族主义，却成了这项变革的阻碍。

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据中央社今天引述消息报道称，中国忧经济孤立而将战狼外交转向，但如何遏制民族情绪成难题。该报道引述华尔街日报，中国领导层正尽力修正“战狼外交”的策略，主因是这种方式已损害了国家利益。然而，中国国内高涨的民族主义，却成了这项变革的阻碍。

根据华尔街日报报道，中国的领导阶层从今年4月开始商讨，如何“缓和强硬的外交政策”，而促使中国做出这项改变的主因，是担心强硬的战狼外交使中国与美国及其他国家的关系疏远，可能使中国经济面临孤立的局面。该报引述知情人士透露，原本中国外交部对于中国领导人习近平与美国总统拜登（Joe Biden）的会谈并不是很积极，但是近期却也开始讨论，在10月的20国集团（G20）峰会安排“习拜会”的可能性。希望借此缓和两国之间的紧张关系。

据该报指出，中国外交部目前采取的措施包含研拟相关指引，规范并要求外交人员在使用推特（Twitter）等社群平台发文时的内容与风格。

然而，虽然中国有意改变强硬外交策略，但与此同时仍坚守外交的红线。一名相关人士在报道中透露，中国外交官已经告诉外国外交官们，“他们不会在中国主权和利益受到挑战的任何纷争中退缩。” 报道提到，战狼外交代表人物之一，中国驻法国大使卢沙野，在6月中的访谈中为战狼外交辩护，强调“这种做法是对西方批评的正当防卫，世界应该适应这种方式。”

中国近期一系列“战狼转向”的讨论，源自习近平在5月31日主持中共中央政治局的集体学习时，要求构建“具有鲜明中国特色的战略传播体系”，营造有利外部舆论环境，提升中国在重大问题的对外发声能力。此外还需塑造“既开放自信也谦逊谦和”，以及“可信、可爱、可敬”的中国形象。

据报道，然而即便中国的领导层有意做出转变，但是中国国内高涨的民族情绪反而成了绊脚石。一名相关人士受访时坦言，这是一个很难做的工作，一方面要遵循领导层下达的“收敛强硬外交姿态”，然而同时避免做出被高层与民众视为亲美或退让的行为。

该报分析说，官员如果过于明显的软化，将会再次激化中国的民族主义怒火。