台湾海水黑潮：解放军攻台重要因素？

中国社交网络帐号“南海的浪涛”PO了一份军事分析报告，内容显示冲绳附近海床的火山活动增加，造成了台湾东海岸海水温度的改变，影响黑潮流动。让共军有助于对台湾发动攻击，但会遇到两个问题，第一个是要撤退时会因为逆流而难以逃脱，而且水中涡流和逆流也会影响水下鱼雷的行进，如果没有调整好就会错失目标，因此解放军需要调整潜艇作战计划。

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据新头壳今天报道称，中国军事科学家研究黑潮“有这变化”，将影响解放军攻台作战策略。

该报道引述《南华早报》指出，中国军事科学家在十多年以来，研究了台湾黑潮的温度变化，并且分析黑潮会影响中国攻台的作战计划。因为台湾东岸海水温度改变，影响黑潮流动，可能有助于中国军队对台湾发动攻击，但若共军要撤退也会因为逆流而难以快速逃脱。

据中国社交网络帐号“南海的浪涛”PO了一份军事分析报告，内容显示冲绳附近海床的火山活动增加，造成了台湾东海岸海水温度的改变，影响黑潮流动。让共军有助于对台湾发动攻击，但会遇到两个问题，第一个是要撤退时会因为逆流而难以逃脱，水中涡流和逆流也会影响水下鱼雷的行进，如果没有调整好就会错失目标，因此解放军需要调整潜艇作战计画。

据新加坡南洋理工大学军事分析研究员高瑞连则表示，中国海军预期在面对台海突发状况时，使用潜舰来反制美国和其盟友的行动，因此潜舰在对台湾的封锁行动中占了很重要的比例，能够以“阻断外援、贸易和商务行动，来让台湾屈服”。

台湾前海军新江军舰舰长吕礼诗也表示，如果台海发生冲突事件，台湾东岸将成为关键战场。今年4月，解放军就曾宣布，使用辽宁航母打击群在台湾东岸进行军事演练，并且称这是往后的常态训练。

据中央社，因为水深的关系，台湾东岸是解放军海军陆战队唯一可以登陆的地方。吕礼诗表示，为了因应可能发生的台海战争，美中台三方都有派出船只在东海岸进行调查，了解水压、温度、深度、洋流与酸度等，来建立影响船舶的声纳系统数据。