求荐不得动手打人的中国航天投资党委书记遭停职

中国航天投资控股有限公司党委书记、董事长张陶因想被人推荐为国际宇航科学院院士遭拒，恼羞成怒殴打另两名院士王晋年、吴美蓉。母公司中国航天科技集团4日傍晚宣布，张陶已遭停职并配合调查。

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中央社转发澎湃新闻报导，中国航天科技集团指出，张陶“酒后打人事件”发生以来，公司党组高度重视，决定即日起“暂停张陶履职，配合调查”。

该声明表示：中国航天科技集团已派出调查组对事发全过程进行全面调查，后续将根据调查结果进一步严肃处理，并感谢网友的关注与监督。

据中国媒体揭露，张陶于6月6日下午邀请现年85 岁的吴美蓉前往自己公司作客，吴美蓉则邀请现年55岁的王晋年陪同参加，晚间并一同用餐。吴、王二人都是国际宇宙航行科学院（International Academy of Astronautics，IAA）的院士。

张陶在席间提出：自己今年想申请成为IAA院士，希望吴、王二人帮忙，但王晋年以初次见面互不了解为由婉拒，张陶因此大怒。稍晚，张陶和下属送王晋年返家时，张陶背后一脚将王晋年踹倒在地并殴打，同时也将吴美蓉殴打后推倒在地，甚至将王晋年从电梯中拉出来继续殴打。

此事在中国网路引发议论，有网友讽刺说，“微博上骂几句的都可能被拘留，这动手打到骨断筋折的照常上班”。

张陶1964年生，曾任中国航天科技集团公司计划经营部经济技术合作贸易处长，香港航天科技国际集团有限公司规划开发部总经理、执行董事，中国航天科技集团公司经营投资部副部长等职。