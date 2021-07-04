滴滴否认泄露数据给美国

中国网络叫车巨头滴滴出行才赴美IPO，昨天突遭中国当局实施网络安全审查，网传涉及泄露敏感数据给美国。对此，滴滴副总裁李敏今天强调，滴滴的数据都存放在国内，绝无可能交给美国。

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据中央社今天报道说，滴滴出行6月29日在美国市场IPO（首次公开募股）后，中国网信办昨天突以“防范国家数据安全风险，维护国家安全”为由，对滴滴出行实施网络安全审查，期间并停止新用户注册。而中国网络社群盛传，滴滴泄露涉及国家安全的道路交通敏感数据给美国，因而摊上大事。

对此，滴滴副总裁李敏今天透过微博发文称，看到网上有人恶意造谣说“滴滴在海外上市，把资料打包交给美国”。和众多在海外上市的中国企业一样，滴滴国内用户的数据都存放在国内服务器，“绝无可能把数据交给美国”。据李敏并强调，相关恶意造谣者虽然已经主动删文，“但我们坚决起诉维权”。

滴滴出行官方微博随后也转发李敏的澄清文，呼吁“不传谣，不信谣！”

该报道称，面对有网友质疑李敏的澄清只提到“国内用户数据”，故意不提“道路数据”，李敏随后在微博回应称，“也包括道路数据，请不要恶意揣测”。