香港当局警告不得向梁健辉哀悼 威胁触国安法

香港当局周日警告居民不要向刺伤警察后自杀的男子致敬，说这是 "支持恐怖主义"。香港当局与警方将这名7月1日刺伤一名警察的袭击者描述为 "独狼 "和政治上 "激进 "的人。香港仍然有居民向这位刺杀警员者默哀致敬献花。

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据法新社今天自香港报道说，香港当局今天警告居民不要向刺伤警察后自杀的男子梁键辉致敬。警方已将这名7月1日刺伤一名警察的袭击者描述为 "独狼 "和政治上 "激进 "的人，梁键辉当日持刀刺向自己胸口自杀身亡。警方警告哀悼梁键辉涉嫌支持恐怖主义。

法新社说，香港已经成为一个严重分裂的城市，许多居民对北京日益增长的控制力越来越反感。2019年，巨大的、往往是暴力的支持民主的抗议活动曾在该市震撼了几个月。作为回应，北京在2020年实施了国家安全法，以夺回对该领土的控制权并结束任何异议。

周五，人们试图通过献花和默哀一分钟来向袭击警察的人致敬。

据警方在一份声明中说："建议公众悼念袭击者与支持恐怖主义没有区别，"警方并补充说，他们正在调查这些是否 "煽动 "实施这种行为。警方警告说，"任何具有煽动意图的行为 "都可能被起诉，这可能导致两年的监禁。

周五，香港媒体公布的图片显示，前来悼念袭击者的人们所献的白花被扔进垃圾桶，他们或被扣押并装入警车。

该报道称，包括许多西方国家在内的批评者说，中国没有履行其承诺，没有按照1997年伦敦和北京之间的移交协议所保证的那样，允许该城市在2047年之前享有某些自由和自治权。

由于政治局势，许多公司更加谨慎，以避免招致当局的愤怒。例如，香港饮料经销商维他奶证实袭击警察的人是其雇员，并对这一悲剧表示遗憾。然而，在中国大陆的社交媒体上出现反响后，该公司很快被迫道歉并谴责这次攻击。