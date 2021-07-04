马来西亚5G定了爱立信 华为等七家中国公司落选

马来西亚政府拟发展5G网络计划，国家数码有限公司（DNB）近日宣布招标结果，瑞典的爱立信（Ericsson）为合作伙伴，而中国的华为等七家公司落选。华为多年来已经在马来西亚运作5G深耕，并作为5G供应商。未来华为在马来西亚市场地位前景不明。

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据当今大马报道称，大马110亿5G网络开标，爱立信击败华为。

马来西亚国家数码有限公司是财政部设立的特殊项目公司。《马新社》报道指出，国家数码有限公司昨日发文告称，政府颁发110亿令吉的合约，委托爱立信负责5G网络基建的建造、持有及营运。

据自由时报稍早报道，尽管马来西亚并未对中国华为5G网络设备展现出厌恶立场，但在最新一份5G网络设备投标中，华为已确定出局，由瑞典商爱立信（Ericsson）勇夺价值110亿令吉的5G网络建设标案。

该报引述《日经新闻》，早在2019年10月，中国华为被引入为马来西亚最大的订户移动提供商 Maxis的5G硬件供应商。根据双方协议，华为将为Maxis的网络提供5G无线电设备、服务和专业知识。此协议的前提是5G频谱分配将授予个别电信公司，并且硬件供应商的选择取决于各自的频谱持有者。

为此，马来西亚总理Muhyiddin Yassin透过财政部设立Digital Nasional，以掌握5G资产和频谱，从而摆脱了传统的分配方法。于是，Digital Nasional邀请8家5G设备商参与投标，包括爱立信、华为、中兴、思科、NEC、诺基亚、三星和烽火。

报道说，根据Digital Nasional 最新声明称，爱立信取得了马来西亚5G网络的设计和开发，这项5G建设计划投入金额约110 亿令吉，其中60%以上将在未来10年内惠及当地承包商。