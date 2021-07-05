中国举办百多国政党会议 主题“为人民谋幸福是党责”

中国共产党与世界政党领导人峰会将于6日以视讯连线方式举行，中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。据中国官方宣布说，这次会议主题为“为人民谋幸福：政党的责任”，共有160多个国家的500多名政党和政治组织领导人以及逾万名政党代表将出席会议。中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。

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据中央社今天报道称，习近平6日参加中共与世界领导人视讯峰会。

中共总书记习近平预计明天将参加在北京举行的中国共产党与世界政党领导人峰会，并发表讲话。中共1日才大肆庆祝建党百年，这是中共党庆后首个主场外交活动。

据新华社说，中共中央对外联络部发言人胡兆明今天表示，中国共产党与世界政党领导人峰会将于6日以视讯连线方式举行，中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。这次会议主题为“为人民谋幸福：政党的责任”，报导说，共有160多个国家的500多名政党和政治组织领导人以及逾万名政党代表将出席会议。

据中国官方说，这次会议是中国共产党成立100周年之际举办的重要多边外交活动，旨在同世界各国政党加强治国理政经验交流互鉴，共同应对世界百年变局和世纪疫情带来的挑战，增强为人民谋幸福的理念和能力，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。