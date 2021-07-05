中国各地酝酿抵制维他奶

香港七一刺警案引发的风波持续蔓延，继代言人切割、网民发起抵制后，中国多地商家也已经或准备下架维他奶产品。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，香港七一刺警案风波蔓延，中国商家下架维他奶产品。

50岁的维他奶采购主任梁健辉在7月1日香港主权移交中国24周年纪念日当天晚间，在铜锣湾袭警后自杀离世。维他奶事后在内部通告中提到死者“不幸逝世”，并向他的家人致深切慰问，不料相关措词引爆争议。

该报道综合香港01等陆港媒体今天消息，除了为维他奶代言的中国艺人中断合作，大陆网民也发起抵制，而多地商家目前则已经或准备下架维他奶产品。

消息引述购物中心和餐厅的员工说，由于维他奶表示慰问袭警员工，而且后续道歉不够诚恳，因此已对维他奶相关产品作下架处理。据表示，在中国知名生鲜配送平台“叮咚买菜”App搜索维他奶产品，上面显示相关货物均处于“补货中”。

另据四川绵阳市“好又多超市”员工发表的内部通知显示，“因香港维他奶品牌慰问刺警凶手，请食品部看到消息即刻下架维他奶公司产品，并联系供应商退货”。这家超市员工说，4日上午接到店长通知，因最近的香港事件，正在清点维他奶产品，准备作下架处理。

维他奶集团2日发出的内部通告引发争议后，公司隔天两度再发声明说，先前的通告“措词极为不当”，指这篇由员工个人撰写的内容不应在公司内部发布，并重申严厉谴责暴力和破坏香港社会安定的行为。

但是不少中国网民指维他奶慰问袭警员工的通告文件标有档案编号，因此猜测慰问通告并非员工个人行为。