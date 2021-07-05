习近平：中国最希望的是发展好自己，而不是取代别人

中国国家主席习近平7月5日同德国总理默克尔和法国总统马克龙举行了视频会议。央视报道，习近平表示：“当前，全球疫情形势反反复复、依然严峻，经济复苏的前景不明、任重道远。世界比以往任何时候都更需要相互尊重、精诚合作，而不是猜忌对立、零和博弈。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本规则，国际上的事需要大家心平气和商量着办。”习近平还表示：“中国最希望的是发展好自己，而不是取代别人。

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路透社报道说，默克尔的办公室在一份声明中说：“他们还讨论了国际贸易、气候保护和生物多样性问题。”声明还提到：“双方还就新冠疫情抗疫合作、全球疫苗供应以及国际和地区问题进行了交流。”

法新社报道：法国方面希望恢复法中客运航班量。由于疫情，法中每周的航班量从100多次减至6班。

新华社还报道说，三国领导人就非洲议题交换了意见。习近平希望欧方加大对非洲的支持和帮助，促使消费者经济复苏和绿色低碳发展。他还欢迎法、德加入中非共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，开展三方、四方甚至多方合作。

彭博社一天前曾援引知情人士的话称，中国国家主席习近平本星期与德国总理默克尔和法国总理马克龙进行会谈，以避免人权争端阻碍双方的合作。

中欧关系今年因人权等问题出现裂痕。今年3月，欧盟与美国、英国和加拿大联手就新疆践踏维吾尔少数民族的人权而对一些中国官员进行制裁。中国当局迅速做出回应，宣布对欧洲10名个人和4个实体实行制裁，包括多名欧洲议会的议员、欧洲一些知名智库和学者。他们都曾就中国的人权问题积极发声。

今年5月，欧洲议会还高票通过了一项决议，只要中国对欧洲议会议员和学者的制裁存在，就拒绝对欧盟-中国投资协定进行考虑。根据决议，批准该协定的欧洲议会“要求中国在议会处理《中欧全面投资协定》（CAI）之前解除制裁”。

彭博社的报道还说，中国去年与欧盟的贸易额接近7000亿美元，法国总统马克龙据报热衷于为航空公司空客中客车争取利益。报道还说，欧洲人希望中国放宽对欧盟公民，特别是商务人士前往中国的旅行限制。

同样在星期一，欧洲工业圆桌会议（ERT）发布的评估报告阐述了贸易政策与当今一些最紧迫的地缘政治问题之间的联系，其中还评估了如何处理与中国不断发展的贸易关系。

欧洲工业圆桌会议在一份新闻稿中说：“我们与中国的关系仍然很复杂。中国的不断崛起是我们这个时代最重要的战略挑战。欧盟需要投资发展这种关系，最终目的是让中国进一步参与一个以规则为基础的世界秩序。公平竞争的贸易和商业环境依赖于公开和透明以及尊重公民自由和权利的基本原则。”