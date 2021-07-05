余茂春反驳习近平把14亿中国人和中共捆绑：“十三亿多的中国人民绝不答应”

中共总书记习近平在百年党庆致词时说：“任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的！9500多万中国共产党人不答应！14亿多中国人民也不答应！” 对此，美国前国务卿中国政策规划首席顾问余茂春反驳说：习近平说这话并没什么底气。

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被认为在特朗普政府时期建议将“中共”和“中国人民”进行区隔的政策推手、美国前国务卿中国政策规划首席顾问余茂春5日接受自由亚洲电台采访，他针锋相对地表示： “十三亿多的中国人民绝不答应习近平的这种看法，只不过是他自己在那给自己壮胆！他没有任何证据可以表明中国共产党代表中国人民利益。中共为了开这个庆功大会给自己脸上贴金，他多么紧张，动用多少警力和专政机关，让老百姓服服帖帖，不敢乱说、乱动，他还在这种情况底下讲十四亿中国人民绝不答应（和中共分开）这真的没有多少人能相信。”

余茂春还指出，“中华人民共和国”实际上是一个非常不切实际的国号，是没有任何人民可以当家作主的政治机构，习近平也知道他不能代表中国人民。像江泽民时代就反覆强调“三个代表”，因为当时老百姓都认为不能代表了。

余茂春说：“现在习近平在好多方面把老百姓关起来，不准大家说话，老百姓连评论自己国家领袖的权利都没有，（视为）一种犯罪，称妄议中央，这是专制独裁。独裁者总想把自己打扮成代表全民意愿，这不足为奇。”

习近平号称 “中国始终是世界和平的建设者、国际秩序的维护者”。对此；余茂春批驳说：中共具侵略性，跟周边国家多有冲突，自称爱好和平者，但很多人不相信， “习近平自己讲话都充满杀气”。中国在习近平统治之下成为“孤家寡人”，他给自己壮气、壮胆，自认带给世界正义和平，是没有现实感。”