《华尔街日报》：港府拟修个资法 脸书谷歌推特扬言退出香港

《华尔街日报》披露，包括脸书、谷歌及推特等美国科技业巨头私下发函提醒香港政府，若当局按计划进行资料保护法修订，他们可能停止在港提供服务。

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报导表示，这项修法可能会让科技公司因网路上的恶意分享个人资讯，而负有法律责任。

这些科技业巨擘和同业组成的产业团体致函香港政府表示，他们忧心香港打算修法解决“肉搜起底”，恐让他们的员工因用户的网路贴文，而面临遭到犯罪调查或起诉的风险。

肉搜起底指的是未经允许，径自在网路上公布他人个资，像是真实姓名、住家地址或工作地点。

对于路透社寻求评论的要求，脸书（Facebook）、推特（Twitter）和Alphabet Inc旗下谷歌（Google）没有立即回应。

报导指出，香港政制及内地事务局5月提出个人资料（私隐）条例修订案，以打击“起底”行为。这类行为在2019年香港反送中示威运动期间盛行。

根据报导，这封日期为6月25日的信函，由设于新加坡的亚洲互联网联盟（Asia Internet Coalition）发出。这个联盟由脸书、谷歌和推特等网路平台业者和主要科技公司组成。

《华尔街日报》报导，信中表示：“科技企业要避免遭受这些惩罚的唯一途径，就是不要在香港进行投资和提供服务。”