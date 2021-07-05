台企助买德国疫苗或为忽悠剧？中国国台办重提复星代理权

美国辉瑞与德国生物科技公司研发的新冠疫苗报道图片。

针对媒体报导，台积电和永龄基金会已与上海复星就采购BNT疫苗达成协议，中国大陆国台办发言人朱凤莲今晚声称，台湾有意愿县市及机构可向复星洽购，盼台湾民众早日用上疫苗。

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据中央社今天报道称，永龄、台积电BNT疫苗采购达协议说，中国国台办重提复星代理权。针对媒体报导，台积电和永龄基金会已与上海复星就采购BNT疫苗达成协议，中国大陆国台办发言人朱凤莲5日声称，台湾有意愿县市及机构可向复星洽购。

中国国务院台湾事务办公室5日晚间以发言人朱凤莲答记者问的名义，作上述表示。据朱凤莲说，上海复星医药集团已于2020年3月和德国BNT签约参与疫苗研发，并拥有中国大陆和香港、澳门及台湾的“独家商业权益”。她声称，作为台湾获得BNT疫苗的“唯一洽购方”，上海复星有关负责人早已公开表示，愿将疫苗“服务于台湾同胞”。

朱凤莲又说，台湾有意愿的县市、民间机构和企业可依照“正常商业规则”向上海复星医药集团洽购疫苗，“我们希望台湾民众早日用上急需的疫苗”。

路透社日前引述消息人士指，鸿海创办人郭台铭（透过永龄基金会）和台积电已与复星达成初步协议，分别购买500万剂辉瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

不过郭台铭4日透过声明表示，转载一些国际媒体不知消息来源、又无法证实、复杂化采购内情的臆测报道，反而可能妨害台湾取得疫苗的时程。

中央社说，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中5日也表示，采购疫苗不易，臆测太多只会干扰进度，有好消息一定会向外界报告。