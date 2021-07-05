外媒关注中国网络安全监管发难扩大

中国监管前脚对滴滴出行DIDI.N开展网络安全审查，后脚便祭出“货运版”出行APP安全审查。中国网络安全审查办公室周一公告称，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，对“运满满”，“货车帮”，“BOSS直聘”BZ.O启动网络安全审查。其中，“运满满”与“货车帮”隶属于新近登陆美股上市的满帮集团YMM.N。

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据路透社今天报道称，中国网络安全审查之火烧向“货运版滴滴”，美股上市公司满帮中招。中国网络安全审查办公室周一公告称，为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间三者停止新用户注册。

江苏满运软件科技有限公司（运满满）与贵阳货车帮科技有限公司（货车帮）是中国领先的货运调度平台，2017年11月，二者联合宣布战略合并，共同成立满帮集团，亦有货运版滴滴之称。

满帮集团于6月22日登陆美股，据招股书，截至2021年6月22日，软银、红杉中国、全明星投资基金是满帮集团最大的机构投资方，持股比例分别为20.3%、6.6%、4.5%。截至上周五收市，满帮集团股价收报19.02美元，总市值为206.6亿美元。

BOSS直聘则是中国最大的线上招聘平台公司，该公司于今年6月11日在美上市。上周五收报36.31美元，总市值为145.2亿美元。

据路透社，中国网络安全审查办公室周五称，对滴滴出行启动网络安全审查，审查期间停止新用户注册。中国国家互联网信息办公室周日旋即公告，中国网约车巨头--滴滴出行的“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店将其下架。滴滴称将“认真整改”，并预计其将对其中国市场的营收产生不利影响。

据法新社今天报道称，监管机构周一表示，数家在美国上市的中国数字公司正因其数据做法而在中国接受调查，此前他们已经盯上了VTC巨头滴滴。

与互联网有关的公司在中国特别有活力，中国相对宽松的立法，特别是关于数据的立法，以及没有外国竞争对手，使得本地巨头得以出现。但最近几个月，中国政府对该行业的态度变得更加强硬，并对几家公司提起诉讼，要求它们 "纠正 "之前被容忍的做法。