广州国际健康驿站 9月投用

备受关注的广州国际健康驿站项目，将于今年9月投入使用。广州市红十字会医院院长黄逸辉4日称，作为广州市的应急医院，广州市红十字会医院将负责承接国际健康驿站的全部医疗任务，首批计划投入450人团队。

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中新社报导，目前，广东新冠肺炎疫情防控形势基本稳定，但由于当前全球疫情扩散蔓延趋势仍未得到有效遏制，广州作为南大门和口岸城市，面临较大疫情输入压力，集中隔离医学观察点是疫情防控的关键防线之一，目前部分普通酒店不符合隔离要求。

为了织密织牢“外防输入，内防扩散”的防控网络，6月28日，广州市发展和改革委员会发布了广州市国际健康驿站项目详细情况，该项目位于该市白云区锺落潭镇，总建筑面积约为25万平方公尺，拟建设5000张床位的健康驿站，同时可为后勤服务人员提供2000张床位。

据黄逸辉表示，国际健康驿站计划开设发热门诊、综合门急诊、检验室等，划分11个具有岭南特色的片区，每个片区都配备相应的医护人员和院感专家。

在医护人员方面，黄逸辉称，首先从医院筹派富有经验的抗疫医务人员入驻驿站，后期将根据国际健康驿站运作情况，再作进一步人员调配。

此外，在原隔离酒店中，测温、消杀、填表、送饭、医疗垃圾的收集等人为工作，都将在国际健康驿站内全部实现智能化，进行集中管理。广州市红十字会医院院长黄逸辉表示：“我们要建成一个安全、舒适、智能的驿站，驿站内的信息化科技手段未来能解决很多人力问题。”