新疆七五事件12周年 北京办新闻发布会称保安全才保人权 承认并赞“教培中心”

今天是新疆七五事件12周年。新疆维吾尔自治区政府发言人伊力江．阿那依提今天在北京举行的记者会上说，新疆采“一边打击，一边预防”的反恐策略，建立“教培中心”推动“反极端化工作”，最大程度消除极端恐怖主义的条件，保障公民基本权利免受伤害。

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据中央社今天报道说，今天是新疆“七五”冲突事件12周年，新疆官方在北京举行记者会声称，当地反恐策略证明“保安全才能保人权”。会中还为当地“教培中心”、太阳能企业涉强迫劳动等争议辩护。

报道引述香港商业电台消息，新疆维吾尔自治区政府发言人伊力江．阿那依提今天在记者会说，新疆已连续4年未发生暴力恐怖案件，时间证明“保安全才能保人权，不反恐就不能保人权”。

针对外界批评“教培中心”侵犯人权，香港商业电台引述新疆政府另一名发言人徐贵阳说，设立“教培中心”是“反恐去极端化”的措施，形容中心是对“受宗教极端思想感染，甚至参与恐怖活动的群众进行教育、挽救和转化”。徐贵阳声称，“教培中心”是具特殊性质的学校，但并非监狱或集中营。中心于2017年开办，2019年10月全体学员结业。

会中也针对美国指控新疆的太阳能产业涉及强迫劳动一事作辩驳。美国商务部6月底将5家中国企业列入管制实体清单，指他们接受或使用强迫劳动。多家企业是太阳能板的重要原料“多晶硅”的生产商。

记者会中，遭制裁的“新疆大全新能源公司”管理层说，公司1900余名员工中，只有18人为少数民族；又指生产高纯“多晶硅”并非劳力密集产业，人力成本比重低，无需以强迫劳动来剥削劳动力。另一名在遭制裁的合盛硅（硅）业任职的维吾尔族员工则指，自己是通过面试进公司，有签署劳动合约，与同在公司任职的妻子每月收入达人民币1万元，不存在强迫劳动的状况。

据中央社，2009年7月5日，新疆首府乌鲁木齐的示威活动演变成大规模的维吾尔族及汉族的冲突。中国官方统计，事件造成197人死亡，多数为汉族；1721人受伤。但有人权团体指，维族人的伤亡可能高过官方统计。事件过后，中国官方在新疆采取更高压的治理手段，近年的“教培中心”被外界质疑是“再教育营”，涉及强迫劳动，引发许多国家关注甚至制裁。