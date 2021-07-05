新西兰工党也批北京 执政党议员指控中国强摘人体器官

继早前联合国人权专家称收到消息指中国对被拘留的少数族群强摘器官后，新西兰执政工党有国会议员亦批评北京活摘人体器官和强迫劳动，要求新西兰政府对华采取强硬态度。当地媒体指出，上述言论打破了工党内部避免批评中国的作风。

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据东网今天报道称，新西兰执政工党议员指控中国强摘人体器官。当地媒体指出，上述言论打破了工党内部避免批评中国的作风。

据新西兰国家广播电台（RNZ）周一（5日）播出节目，访问执政工党国会女议员华尔（Louisa Wall ）。她指称中国有人被强迫采摘器官如心藏、肺、眼晴和皮肤，供应全球器官黑市交易。她引述英国御用大律师尼斯（Geoffrey Nice）发表的调查报告，指中国持续有政治犯被活摘器官，并流入黑市人体器官国际交易市场。她建议新西兰推动立法，确保当地在器官移植过程中，不可采用来自中国或任何无法证明捐赠过程符合伦理规范的国家。

华尔又提到中国强迫劳动问题，相信有100万名维吾尔族人遭当局关押在“再教育营”，其中不少人被迫采棉。因此她建议西兰政府应参照英国和加拿大的做法，通过制裁强迫劳动的法案，规管企业引进生产原料时，必须确保原料的制作过程符合相关法规。

新西兰国家广播电台（RNZ）引述坎特伯雷大学中国问题专家布雷迪指出，新西兰执政工党的国会议员少有针对中国批评，即使谈到中国也少用负面字眼。新西兰总理阿德恩及外长马胡塔均拒绝接受节目访问，中国驻当地大使馆拒评论报道内容。