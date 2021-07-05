港台公民组织受压解散 台湾「香港边青」停fb运作

香港超过二十个公民组织和政党在《港区国安法》生效后一年之间解散，在台湾亦有港人组织因恐吓而须暂停运作。由在台港人组织的「香港边城青年」突然宣布停止运作脸书专页，其声明透露，其中一个原因是「原秘书长Justine因生涯规划及担心自身安危」，已决定离开「边青」。

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香港边城青年本月1日，即香港回归24周年纪念日凌晨于其脸书专页发文，指「此专页将停止运作，谢谢大家支持，香港人珍重。」一名eNGLISH的「边青」执行委员其后在「台湾撑香港阵线」的网上记者会上发出声明，指运动中有进亦有退，希望大家能够谅解。又指「边青」准备进入筹备立案新阶段，「边青」执委会正与离开的Justine交接，期望专页能够尽快恢复运作，因为他们深知「当中共打压留下的手足，在海外的我们，就更有责任为香港发声。」 。

不过，本台记者今(5日)早尝试进入专页，却出现「现时无法取得内容」的英文字样。若用手机进入，亦出现「网页或已被移除」的英文字眼。

「边青」理事长江旻谚1日回应媒体时指出，过去举办活动时，曾受过恐吓和威胁，例如月前在台南举办香港展览时，现场遭人扔鸡蛋，再早期的则有香港歌星何韵诗应邀来台时遭泼漆。他期望，将来可以让在台港人、香港青年的组织，更安全地运作下去。

香港边城青年主要成员为在台湾读书的香港留学生及在台港人，前身为「在台港生及毕业生逃犯条例关注组」，曾募得600顶安全帽送予香港的反修例抗争者，并于2019年7月底转为「边青」，除积极对香港议题发声外，也会在脸书专页整理香港每周大事，并举办香港主题展览活动等。

而在香港，国安法影响下，超过二十个民主派组织解散或停止运作，在7月1日前的一个星期，便至少有六个组织解散，包括民主派政党新民主同盟和公民组织「沙田区政」；占领运动后成立的医学界组织「前线医生联盟」和「杏林觉醒」；有宗教背景的「春天教会」，以及信息方面的「g0v.hk（香港零时政府）」。