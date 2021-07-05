港警拘2人涉网上煽暴 建制势力吁「杀」「无赦」却逍遥

香港警方把日前男子刺伤警员后自杀死亡一案改由警方国安处人员调查，以了解是否属于《港区国安法》中的恐怖活动罪；另外，警方又从不同区域拘捕一男一女，指二人在刺警案翌日在网上散播煽惑他人杀警及向警察建筑物纵火的言论，涉嫌触犯煽动罪。但当局拒绝解释为何年前有乡事派及议员像「唱双簧」地高呼要对散播港独言论者「杀」「无赦」，遭泛民主派投诉，警方却没有采取行动。

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警方网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司谭威信昨(4日)在记者会上简介，本月2日，有人透过热门网上讨论区及通讯软件Telegram发帖，涉嫌煽动他人袭击和杀害警员，以及煽动他人到警察建筑物纵火，警方锁定目标后，昨日到位于新界北的天水围和新界东的沙田区两个公共屋村拘捕一名20岁姓叶女子和26岁姓冯男子，但拒绝透露相关帖文的具体字眼。

据了解，被捕女子报称学生，男子则从事广告业，初步相信两人没有关连，二人涉嫌「煽惑他人犯谋杀罪」、「煽惑他人犯纵火罪」及「煽动意图」等三宗罪被捕。行动中，警方检走两部手机调查。

警方指出，调查仍在进行，不排除会有更多人被捕。谭威信表示，若纵容煽动仇恨警员，下一个受害者可能是任何一个市民，指被捕两人的言论有违道德、伦理，亦会全方位调查及打击鼓吹恐怖活动的人。

但当被追问建制派立法会议员何君尧涉及在公开场合高呼要对港独分子「杀无赦」的言论是否涉及煽动时，谭威信拒绝评论，指不同案件各有特性，记者提及的案件不属于他的简报内容。

翻阅资料，乡事派在2017年9月的「反港独、反冷血、反伪学 - 革走戴耀廷吶喊大会」上，屏山乡事委员会主席曾树和在台上高叫，播「独」者该「杀」；立法会议员何君尧则在旁高呼「无赦」。泛民主派22位议员发表声明，指这是刑事恐吓，要求警方跟进。但警方并无采取行动，何君尧其后澄清，有关言论并非渲染暴力，只是表达「煞停」渲染「港独」的违法言论。