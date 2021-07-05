滴滴案闹大 官媒指7.1敏感日子前上市美国先斩后奏高层震怒再震怒

中国网信办4日以“严重违法违规”蒐集使用个人讯息为由，勒令网络叫车巨头“滴滴出行”APP下架。官方媒体透露，监管高层对滴滴不顾中国监管层曾与滴滴公司高层进行多次沟通，不希望滴滴去美国上市而充耳不闻坚持赴美上市震怒，更因为滴滴“特意选择在中共百年党庆之前赴美，希望能够先斩后奏，此举让监管层更为震怒”。消息没有提及滴滴如何做得到瞒天过海先斩后奏。

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据中央社今天报道称，中国网约车巨头滴滴遭中国监管以违规收集用户资讯为由，勒令下架APP，财经网媒“巨子ICON”今天透露称，滴滴不顾监管层多次沟通，贸然赴美上市。

该报道并说这次对于滴滴的惩罚力度将远超阿里巴巴。

财经网媒“巨子ICON”引述接近中国金融监管层人士消息称，中国监管层曾与滴滴公司高层进行多次沟通，不希望滴滴去美国上市。但滴滴仍然选择赴美上市，消息人士还指，且滴滴“特意选择在中共百年党庆之前赴美，希望能够先斩后奏，此举让监管层更为震怒”。消息说，监管劝阻公司不要赴美上市，并非只针对滴滴出行一家，近年中国金融监管层曾做过多轮窗口指导，引导已经在美国上市或赴美上市想法的企业回国或在香港上市。

近年，中国政府对于“数据安全”尤为重视，积极防范公民个人隐私被网络企业过度操纵的局面出现，中国政府担忧，一旦美国政府透过中国在美上市企业，获得大量中国公民、国土国防等数据信息，将会对中国国家安全造成极大隐患。曾有传言“滴滴出行”遭安全审查，可能是因泄露中国的道路交通数据给美国。虽然滴滴否认，但并未消除监管高层对数据安全的担忧，一名中国监管层内部人士表示：“一旦滴滴出行赴美上市成功，将会面临美国的监管要求，势必会让中国国家和公民数据安全面临不可控。”

中央社说，“滴滴出行”刚于6月29日在美股IPO（首次公开募股），筹资约44亿美元，成为阿里巴巴集团2014年赴美上市筹资250亿美元以来，规模最大的中国公司IPO案。但7月2日，中国网络安全审查办公室以防范国家数据安全风险为由，对滴滴出行展开安全审查，并且在审查期间暂停“滴滴出行”新用户注册。两日之后，中国网信办一纸“责令”，将滴滴出行App全面下架。