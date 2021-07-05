中共网信办“审查”滴滴出行，指App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店下架。台媒引述网络媒体《财经直相》今天(5日)直接点出，“滴滴出行”遭到调查下架一事，疑似是因为两代国家领导人“习”、“江”的激烈内斗。

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据新头壳今天报道称，扯上习江斗！“滴滴”被审查下架，传因股东有“江派”太子党。据该报道，中国网络叫车服务App“滴滴出行”(Didi Chuxing)才在美国纽约交易所挂牌上市(IPO)，4日就遭中共网信办“审查”，指“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店下架App。网络媒体《财经直相》今天(5日)直接点出，“滴滴出行”遭到调查下架一事，疑似是因为两代国家领导人“习”、“江”的激烈内斗。

该报道说，几天前的中国共产党“七一百年党庆”，习近平在台上致词，前国家领导人胡锦涛参加了，但江泽民却缺席没有参加，是健康因素？还是托辞健康因素，引发外界好奇。但有分析认为，习近平对于江泽民家族借由投资扩张势力颇有警戒；甚至直接指出“滴滴”背后有江派资金，上市后突然遭整肃，释放出习、江两派再一次激烈内斗的信号。

报道称，根据了解，“滴滴”成立9年以来，合计融资21次，累计融资金额超过226亿美元。20余次融资和两次合并之后，股权结构已经非常复杂，股东包括软银、Uber、腾讯、阿里巴巴、金沙江创投、高瓴资本、红杉资本等投资机构，及苹果、丰田、腾讯、阿里巴巴、蚂蚁集团等机构、企业。而腾讯、阿里巴巴是习近平对手江家的资产，中国官方认为“滴滴”上市的目的就是圈钱、洗钱，现在掌权的习班底便“出手”，藉审查名义、行打压之实。

该报道说，“滴滴”遭下架一事更扯出“蚂蚁”上市夭折的内幕，指出江泽民孙子江志成创办的博裕资本，以迂回方式，透过私募基金“北京京管”持有蚂蚁股权；前中共政治局常委贾庆林的女婿李伯潭，亦通过控制的北京昭德投资持有蚂蚁股份。北京当局调查发现，在持有蚂蚁集团股权的层层不透明投资工具的背后，是一个由人脉广泛的中共权贵组成的小圈子，其中一些人将对习近平构成“潜在挑战”。

该报道称，《财经直相》说，“滴滴”被查本质上中共最高权力斗争的结果；不希望挂牌上市，为中共“太子党”投资者们带来巨大利益。

稍早报道称，中共（7/1）举办建党百年庆祝活动，庆祝大会于7.1上午在北京天安门广场举行，除了中共总书记习近平、中国国务院总理李克强等现任政治局常委外，前任领导人当中，胡锦涛也出席庆祝活动，但江泽民则未现身。