第74届嘎纳国际电影节6日拉开帷幕

第74届嘎纳国际电影节由于新冠疫情空缺一年后，将于2021年7月6日至17日举行。电影节艺术总监福茂( Thierry Frémaux)让大家做好思想准备，明星们将带着口罩走红毯。为推介电影合影时可以例外。红毯使用的材料是可回收的；至少将动用50%的电车接送明星。此届电影节要突出环保意识。此届电影节首次女性评委多于男性。

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让全世界瞩目的戛纳红毯将于6日上午铺好。法国导演莱奥-卡拉执导的《安妮特》是6日晚的开幕影片。影片中的女主角玛丽昂·歌迪亚（Marion Cotillard)恐怕是这次走红毯的顶级明星。法国老牌女明星凯瑟琳-德纳芙拍戏受伤康复后准备在此次电影节红毯上露面。红毯上令人瞩目的一个亚洲面孔要算获得金棕榈奖《寄生虫》影片中的男主角宋康昊。

电影节艺术总监福茂( Thierry Frémaux)对媒体表示：今年来的记者比往年少了30-35%，这当然是疫情造成的不便。但他对观众的热情还是有信心。福茂说：2021年很难达到2019年4万人次的水平，但28万或甚至更多，我看八九不离十。

电影节艺术总监福茂还自豪地告诉媒体：美国导演斯派克-李担任第74届电影节的评审团主席，这是今年电影节的一个亮点。他表示：斯派克-李从职业生涯一开始，就在描述真实生活事件的电影中触及到种族歧视问题。

另外今年评审团主席中分别来自五大洲和七个国家的五位女性和三位男性评委，这是戛纳历史上首次单届主竞赛评委女性多于男性。除主竞赛单元入围影片之外，非竞赛单元和短片共放映70部。观众和来宾还可以享受沙滩电影。但主办者也担心由于疫情被推迟到7月的电影节会遇上酷热的天气。

防疫和治安是保证今年电影节顺利的两大重点。戛纳市出动了治安、骑马、摩托警察和警犬。国庆节晚的烟火，在英国人散步道（Promenade des Anglais）方圆一公里设防，还会出动神枪手来维护治安。