邱义仁：台湾要宣布独立不是台湾人民自己可以决定

台湾的国安会前秘书长、现任台日关系协会会长邱义仁昨天接受陈水扁广播节目「有梦最美」专访时表示，台湾要宣布独立，不是台湾人民自己可以决定，这说起来很残酷，但这是现实，要考虑国际形势和中国可能的作为。

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节目中，陈水扁问起，他记得民进党曾为了要不要拿掉台独党纲而辩论，当时有些立委主张要修改，但邱义仁和林浊水反对；为什么邱义仁后来在乔治敦大学的在线研讨会谈到台独时，却说「台湾务实的政治人物不会这么做，除非疯了」；还说「哪怕如前总统陈水扁最后也会踩煞车。」

邱义仁回答说，他在研讨会指的是「宣布台湾独立，现在不适当」；对于党的主张来说，台独是目标理想，但要修改什么，兹事体大。

邱义仁进一步表示，「说起来很残酷，要考虑国际形势和中国可能的作为」，在这些考虑里面，要当作目标来推动、打拚是好的；但现实上，现在要做，不但引起大家紧张，国内自己也不和。

他说，甭说中国会攻打，据他的了解，美国根本就不赞成，台湾作为法律上独立的国家，已经不是台湾人民自己可以决定的事情。

随后陈水扁说，他曾于1991年民进党中常会针对台独党纲提出修正案，加上一段「基于国民主权原理，建立主权独立自主的台湾共和国及制定新宪法的主张，应交由台湾全体住民以公民投票方式选择决定。」他强调，台独党纲比较正确的说法，是「住民自决」的台独党纲。

立法院民进党团干事长刘世芳今天在记者会上响应表示，邱义仁说的，并没有脱离民进党通过的台湾前途决议文，台湾就是一个主权独立国家。

她说，民进党成立迄今，最重要的文件就是1999年通过的台湾前途决议文，当中提到目前台湾就是一个主权独立的国家，只是国号是中华民国，而邱义仁说的内容，没有脱离台湾前途决议文。

民进党立委许智杰说，美国不是不支持台独，而是时机未到，美国也反对中国并吞台湾，所以近几年力挺台湾，给予台湾更多实质的帮助，维持台海的稳定和安全。台湾人还是要持续努力，强壮自己帮助别人，争取更多国家认同与支持，相信终有可成的一天。

民进党立委陈亭妃认为，台湾本来就是一个主权独立的国家，美国也早就已经认同台湾就是一个国家，不论是特朗普政府或是拜登政府陆续解除与台湾的各项限制，这些状况都是呈现一个事实，就是台湾是主权独立的国家，事实就是事实，根本不用做任何宣布。

立法院国民党团书记长郑丽文也透过记者会表示，陈水扁总统任内就表达「台独做不到」，不管美国是民主党还是共和党执政，都不放弃「一个中国政策」，不支持台湾独立，但民进党只会在改护照、华航正名等政策上打擦边球，只敢在小枝小节上浪费公帑，却不敢开大门走大路，在完全执政下宣布台独。

郑丽文说，蔡英文总统不敢宣布台独，就是因为美日不支持，既然无法台独就不要操作台独议题；陈水扁、邱义仁、蔡英文都说无法台独，就不要继续制造对立，消耗国力。