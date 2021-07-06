中共百年党庆后华盛顿邮报发表社论指中共对民主世界与人类自由威胁日增

习近平在中共建党100周年纪念活动上强硬表示：“中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流。《华盛顿邮报》5日发表社论解读习近平这番谈话指出，那些担忧华府鹰派正在鼓励和中国进行不必要与危险新冷战的人，应该花点时间阅读习近平在北京天安门广场发表的这番谈话。

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社论指出：在这场活动中，军机从头顶飞过、群众大声欢呼，习近平吹嘘“中华民族伟大复兴”，创建人类文明新型态，要“把人民军队建设成世界一流军队”。简言之，习近平明确表示，在他的独裁统治下，中国将对民主世界与中国邻国，尤其是台湾，构成不断升级的威胁，因为这是“历史使命与不可动摇的承诺”。

《华盛顿邮报》社论指出：习近平的谈话是一项提醒，提醒外界他的政权雄心勃勃的野心与追求这些野心的好战性，是对世界秩序乃至世界和平的真正威胁。

社论指出：习近平言词傲慢，充满民族主义式的不满，指出中国近来的战狼外交起源。他坚称，“中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民”，听在西藏或新疆地区民众耳里必然是令人难以置信的痛苦，在那里有超过百万维吾尔族与其他穆斯林被关押在集中营中，被迫放弃自己的文化。

社论还指出，台湾应当对这样的血腥宣示认真看待。习近平尽管老调重弹表示要“推进祖国和平统一”，但声称“坚决粉碎任何台独图谋”听来更具可信度，这番话与中国近来入侵台湾领空的军事升级行动相呼应。权力集中并基本宣布自己是终身统治者的习近平，似乎将征服强大的民主国家视为要达成的成就，与此同时也粉碎维吾尔族与香港的自治权。

社论指出：应当注意到习近平的谈话意味中国可能对邻国、民主世界与人类自由构成的威胁日增。