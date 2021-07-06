中国反指美国压迫企业开后门取数据 是全球网络安全最大胁迫

中国外交部发言人汪文斌今天声称，美国逼迫企业开“后门”违规获取用户数据，是全球网络安全的最大胁迫。据汪文斌声称，这充分暴露美国“维护网络安全是假，打压竞争对手、维护自身网络霸权是真”，和中国发起的“全球数据安全倡议”的目的和宗旨形成鲜明对比。

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据中央社今天报道称，中国反指美迫企业开后门取数据，威胁网络安全。中国外交部发言人汪文斌今天在中国外交部例行记者会中，作上述表示。

报道引述中国央视app消息，会中有记者问到，微软（Microsoft ）副总裁伯特（Tom Burt）6月30日在美国联邦众议院司法委员会听证会上称，美国执法部门过去5年向微软签发2400至3500份保密令，以获取用户数据，并未受到法院有效监管，中国对此有何评论？汪文斌称，事实一再证明，“逼迫企业开设‘后门’、违规获取用户数据的恰恰是美国自己。美国才是对全球网络（路）安全的最大威胁”。汪文斌并以斯诺登（Edward Snowden）案及美国监听盟国高阶官员指称，美国才是世界公认的“骇客帝国”、窃密大户。

据汪文斌声称，这充分暴露美国“维护网络安全是假，打压竞争对手、维护自身网络霸权是真”，和中国发起的“全球数据安全倡议”的目的和宗旨形成鲜明对比。国际社会应抵制美国危害全球网络安全、破坏国际规则的行径。

据中央社说，6月底刚赴美国纽约证券交易所（NYSE）IPO（首次公开募股）的中国网络叫车巨头“滴滴出行”，近日遭中国官方指“严重违法违规收集使用个人讯息”，勒令下架。官方并未通报滴滴“违法违规”的具体细节。但港媒引述中国金融监管层人士称，事件与高层对中国国家及公民数据可能被泄露美国的担忧有关。