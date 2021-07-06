中国疫苗研发慢：钟南山说是因为防疫有效没有病人

中国呼吸道病学专家钟南山日前出席上海科技大学毕业典礼时声称，中国的新冠肺炎病毒疫苗研发进度较慢，是因为中国“防控有效，没有病人了”，导致三期临床试验“只能在国外做”。钟南山还说，中国的全病毒灭活疫苗，对感染、肺炎、重症的保护率“都是有效的，所以可以放心注射国产疫苗，对Delta病毒株都有效。

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据中央社今天报道说，钟南山谈中国疫苗研发慢，是因为防疫有效没有病人。该报道引述星岛日报消息，上海科技大学日前举行本科生（大学部生）和研究生毕业典礼，钟南山在出席致词时，作上述表示。钟南山说，中国目前正在研发71款疫苗，其中9款正进行临床三期试验，2款已获得世界卫生组织（WHO）批准列入了紧急使用清单。

根据消息，钟南山致词时，针对外界质疑“为什么中国的疫苗研发看起来比较慢”说，“因为在中国‘防控有效’，没有办法在中国做第三期临床试验，因为‘没有病人了’，所以三期临床试验只能在国外做”。钟南山宣称，中国正进行临床三期试验的9款疫苗中，有的疫苗让感染率、住院率及ICU死亡率“都有明显改善”。

据钟南山说，Delta变种病毒出现后，疫苗的保护力是有一些降低。但中国的全病毒灭活疫苗，对感染、肺炎、重症的保护率“都是有效的，所以可以放心注射国产疫苗，对Delta病毒株都有效”。钟南山并针对疫苗接种情况说，中国疫苗注射量全球最多，但按照每100人注射疫苗量计算还不领先，建立群体免疫还没有完全实现，需透过更努力的实践做到。