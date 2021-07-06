中国组办世界政党大会 习近平说实现民主有多种方式 不可能千篇一律

中共总书记习近平今晚与世界政党领导人视讯峰会时说，“实现民主有多种方式，不可能千篇一律”。他还说，国际规则应是世界各国共同认可的规则，不应由少数人来制定。中央社说，习近平在致词接近尾声时，突然重复前面已经念过的讲稿，并数次低头翻阅稿件，一度低声询问“我这说完了吗”？一阵静默后，才跳回结尾段落恢复致词，并作结语。该报道没有提及世界政党大会的情况细节。

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据中央社今天报道称，中共今晚在北京举办“中国共产党与世界政党领导人峰会”，也是中共百年党庆后首个主场外交活动。不过，习近平在致词接近尾声时，意外重复前面已念过的讲稿，一度停顿询问“我这说完了吗”，成为会议的意外插曲。

根据中国中央电视台转播，习近平在致词时提出，世界政党要担负起引领方向、凝聚共识、促进发展、加强合作、完善治理的责任，把握和塑造人类共同未来，坚守和弘扬全人类共同价值，让发展成果更多更公平地惠及各国人民，并携手应对全球性风险和挑战，不断增强为人民谋幸福的能力等。他声称，“民主同样是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算”。

据习近平又说，中共坚持一切从实际出发，带领中国人民探索出中国特色社会主义道路。“历史和实践已经并将进一步证明，这条道路，不仅走得对、走得通，而且也一定能够走得稳、走得好”。习近平更宣称，现代化道路并没有固定模式，“适合自己的才是最好的，不能削足适履。每个国家自主探索符合本国国情的现代化道路的努力都应该受到尊重”。

接着，习近平又重申“一带一路”倡议、环保目标、全球抗疫合作等，强调中共将积极推动完善全球治理，“为人类社会携手应对共同挑战作出新贡献”。他并表示，现行国际体系和国际秩序的核心理念是多边主义。“国际规则应该是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。国家间的合作应该以服务全人类为宗旨，而不应以小集团政治谋求世界霸权”。习近平还说，世界各政党要“共同反对以多边主义之名行单边主义之实的各种行为，共同反对霸权主义和强权政治”。

中央社说，这场视讯会议是中共在7月1日建党100周年后的首个主场外交活动，却一度出现插曲。对照官方电视转播与文字实录，习近平在致词接近尾声时，突然重复前面已经念过的讲稿，并数次低头翻阅稿件，一度低声询问“我这说完了吗”？一阵静默后，才跳回结尾段落恢复致词，并作结语。

没有消息说，与会其他国家政党是否有发言回应。