习近平：民主不可能千篇一律

中共总书记习近平5日晚出席以视讯举行的“中国与世界政党领导人峰会”时表示，现代化道路没有固定模式，适合自己的才是最好的，不能削足适履；每个国家探索符合本国国情的现代化道路的努力，都应该受到尊重。他还称，“实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算。”

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据新华网直播，习近平指出，要推动各国加强发展合作、各国人民共享发展的成果，提升全球发展的公平性、有效性、协同性，共同反对任何人搞技术封锁、科技鸿沟、发展脱钩。他说，“任何以阻挠他国发展、损害他国人民生活为要挟的政治操弄都是不得人心的，也终将是徒劳的。”

他还表示，面对仍在肆虐的新冠肺炎疫情，要坚持科学施策，倡导团结合作，弥合免疫鸿沟，反对将疫情政治化、病毒便签化。

谈及发展模式，习强调，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式。他说，中共坚持一切从实际出发，带领中国人民探索出中国特色社会主义道路。“历史和实践已经并将进一步证明，这条道路，不仅走得对、走得通，而且也一定能够走得稳、走得好。”

习近平说，现行国际体系和国际秩序的核心理念是多边主义。国际规则应是世界各国共同认可的规则，而不应由少数人来制定。国家间的合作应该以服务全人类为宗旨，而不应以小集团政治谋求世界霸权。

习近平向与会者呼吁，要共同反对单边主义行为、共同反对霸权主义和强权政治。他并重申，“中国永远不称霸、不搞扩张、不谋求势力范围。”