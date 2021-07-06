习马默3巨头视频会都说了啥？

据法新社引述法国总统府爱丽舍宫表示，法国总统马克龙、德国总理安格拉-默克尔和中国国家主席习近平周一在视频会议上讨论了气候、经济和健康问题，以及恢复航空联系。各项报道还透露他们还讨论了欧中投资协定，国际货币基金与世贸组织改革，中国与欧洲市场平等协调议题。国际间议题涉及伊朗核、阿富汗、缅甸。报道没有提及他们是否涉及香港或新疆议题，但提及了对中国人权状况的严重关切。据路透社说，由于中欧投资协定陷入停滞加上在人权制裁等问题上存在争端，目前欧盟和中国之间的紧张关系加剧。

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据法新社报道称，气候和健康问题已经成为三位领导人在4月中旬以这种形式举行的最后一次会晤中交流的核心。安格拉-默克尔和埃马纽埃尔-马克龙特别要求中国停止对燃煤电厂的资助，并支持保护生物多样性的 "自然和人的高远志向联盟"。

马克龙与默克尔还促请中国支持他们将1000亿美元的国际货币基金组织特别提款权重新分配给非洲的提议。

虽然欧盟-中国投资条约已被欧洲议会阻止，但据法国总统府称，两位欧洲领导人还 回顾了欧洲对欧洲公司在 公平竞争条件下进入中国市场的期望。

他们还呼吁恢复空中联系。对法国来说，与中国的联系已经从新冠肺炎病毒疫情大流行前的每周100多个航班下降到目前的每周6个。

马克龙与默克尔还重申了 "对中国人权状况的严重关切，并重申了他们对打击强迫劳动的要求"。

法新社引据中国国家电视台CCTV报道说，中国领导人习近平则强调，新冠病毒大流行病还没有结束，恢复的前景仍然不确定。中国则希望欧盟能确保为中国公司提供公平和非歧视性 的环境。

法新社引述消息人士说，北京还呼吁欧洲增加对非洲的支持，并指出中国已经向40个国家提供了疫苗。

据路透社引述中国央视新闻说，中国国家主席习近平周一晚在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。习近平指出，希望中欧扩大共识和合作，为妥善应对全球性挑战发挥重要作用。