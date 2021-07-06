响应习号召 中国移动也成立芯片公司

据中移物联网公司官方微信公众号“中移芯片OneChip”披露，其全资子公司芯昇科技有限公司于7月正式独立运营，该公司将以促进国家集成电路产业振兴为目标，进军物联网芯片制造业。而中国移动100%持股中移物联网。路透社说，中国国家主席习近平5月末曾表示，必须保持强烈的忧患意识，科技攻关要奔着最紧急、最紧迫的问题去，在石油天然气、基础原材料、高端芯片等关键核心技术上全力攻坚。

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中国移动成立芯片公司，进军物联网芯片制造业。路透社引述芯昇科技总经理肖青称，芯昇科技致力于成为“最具创新力的物联网芯片及应用领航者”，将在市场经营、产业化、专利技术、人才培养方面做出新规模；通过成立联合实验室、申请国家重大专项、对外资本合作、引进高端人才、成立海外研发中心、登陆科创板谋划新布局。

中移动物联网公司副总经理刘春阳亦表示，在科改以及芯片“卡脖子”的背景下，希望芯昇科技未来在芯片领域可以做出新的规模、锻造新的能力、开创新的机制、文化，进行新的布局。

据路透社，当今全球科技战愈演愈烈，中国国家主席习近平5月末曾表示，必须保持强烈的忧患意识，科技攻关要奔着最紧急、最紧迫的问题去，在石油天然气、基础原材料、高端芯片等关键核心技术上全力攻坚，并加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。

消息没有提及中国移动成立芯片公司投资数额。