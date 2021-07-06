德国一名政治学者被逮捕 遭指为中国做间谍

德国联邦检察官办公室周二宣布，一个德国智囊团的政治科学家负责人涉嫌在2010年至2019年间为中国情报部门从事间谍活动。德国慕尼黑地区法院于6月21日对这位政治学家发出了逮捕令，并于7月5日施行逮捕。该案由德国联邦检察官办公室对外宣布被指是罕见事件。德国总理默克尔昨天刚刚与法国总统马克龙一道与中国国家主席习近平进行了视频峰会。

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据法新社今天报道，德国联邦检察官办公室在一份声明中说，周一被捕并面临拘押的嫌疑人克劳斯-L，涉嫌向中国提供情报服务，以换取 "付费"，案情涉及输送主要是通过他自2001年以来领导的智囊团框架内所建立的许多高级别政治联系获得重要信息。

这位教授由于其科学声誉和多年来建立的关系而设法使其智囊团提高国际重要性影响，据称在2010年6月在上海举行的一次会议中，中国部门与他进行了接触。

据负责国际间谍案的德国联邦检察官办公室介绍说："一个中国情报机构的成员与嫌疑人联系，并诱使他合作。”

据位于卡尔斯鲁厄的联邦检察官办公室的案情详细说明，”在接下来的时间里，直到2019年11月，嫌疑人在参与德国高层国事访问或多国会议前后，以及在一些当前国际问题上，经常向中国情报部门提供信息。"

据案情说，克劳斯-L. 主要通过他所领导的研究所获得的众多高层政治联系来获得这些信息。而作为回报，嫌疑人被资助前往参加与中国情报官员的会议，并获得酬金。

该报道没有提及这名德国政治学家充当中国间谍获得的酬劳款额。

中国官方通常否认间谍指控，称之为谎言或不实编造。

据法新社说，德国最近还面临另一起间谍案，此案涉及俄罗斯间谍。6月21日，德国司法系统宣布在德国境内逮捕一名在大学工作并涉嫌为莫斯科从事间谍活动的俄罗斯科学家。