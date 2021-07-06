津巴布韦村民反对野生动物保护地附近的中国煤矿项目

2021年7月1日，长颈鹿走在津巴布韦最大的野生动物保护地万盖国家公园

据美国之音报道，津巴布韦的生态环境保护人士正试图动员人们反对中国在津巴布韦最大的国家公园所在地区运营煤矿的项目。批评人士说，当地民众和野生动物将受到影响，他们敦促当局摆脱煤炭生产，转向可再生能源。

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万盖(Hwange，又译万基)地区丁代(Dinde)村的多数村民说，他们反对北发投资公司(Beifa Investments)在当地的煤矿项目，但是很多人因为担心遭到报复，不敢公开发声。

大约600户家庭担心，如果煤矿项目得以展开，他们将失去家园。莫里斯·斯班达是其中之一。

他说：“我担心可能被会赶出住房，同时，我们还有条河，叫尼安图韦，我们从那里取水。这是我们的主要水源。如果这个煤矿弄成了，我绝对担心河里会出现有毒的酸物质。”

其他村民担忧，煤矿项目将占用家牛和野生动物吃草的土地。

不过，北发投资公司继续展开勘探项目。津巴布韦政府说，在批准开发煤矿之前，他们与丁代村的民众进行过磋商。

是津巴布韦环境管理局的教育与公关经理艾姆克拉·斯丹戈(Amkela Sidange)说，环境影响评估报告已经处理并澄清了丁代村的顾虑。

她说：“他们的担心已经解决了。事实上，只要是做过环评报告，我局会一直监督。勘探活动不会有任何方面超出环评报告的协议范围。”

当地非政府组织自然资源治理中心(Centre for Natural Resource Governance)反对丁代的煤矿项目，部分原因是，如果村民们被迫搬迁，他们没有看到任何有关重新安置的明确计划。

原因还不止于此。该中心主任法拉伊·马古乌(Farai Maguwu)说，煤矿破坏津巴布韦建设绿色经济并在2030年之前把碳排放减少33%的计划。

“但是，只要国家继续投资于肮脏能源---就像在丁代就要发生的那样，这就无法实现。我们不会允许政府说左话向右走，” 他说说。

和周围的多数村民一样，斯班达说，他不知道明天会怎样。

村民们担心，会有更多的煤矿项目获得批准，这将侵蚀津巴布韦最大的野生动物保护区---万盖国家公园。