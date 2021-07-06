港警拘9人涉策划炸弹袭撃法庭铁路 含6中学生

香港警方国家安全处拘捕5男4女，指他们涉嫌策划在本月上旬于海底隧道、铁路及法庭和街道垃圾桶等公共设施放置「土制炸弹」，违反《港区国安法》。被捕者当中有六人是中学生，另有自称大学管理层和中学职员及司机。当局称，已瓦解行事的「港独」组织的「恐怖袭击图谋」。

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国安处高级警司李桂华今(6日)早在记者会上指出，涉事的激进组织名「光城者」，他们分工精密，有金主和有采购爆炸品原材料的人员，并有小组负责制造炸弹、勘察和行动；组织亦刻意透过街站和社交媒体招揽拟离开香港的中学生犯案，以金钱诱使他们完成任务后，安排他们离开香港。他指出，已有人到两所法院进行摄录，并租用尖沙咀一间宾馆作为制作炸弹的实验室，反映策划已到实践阶段。他又说，涉事者制作的爆炸物包括汽车炸弹，一旦成事，将有不少无辜市民受害。

爆炸品处理课高级炸弹处理主任马伟德表示，警方在实验室检获少量炸药、可用作制造炸药的实验室工具，相信可以用来制造威力大、危险和不稳定的TATP炸药。

警方指，被捕人年龄介乎15至39岁，行动中检获制作炸弹的仪器、化学原料、通讯器材、气枪、电话卡、现金8万港元、价值1万港元的外币等。另外，警方亦已冻结60万多港元与案件相关的资产。

警方指，「光城者」由本年初开始活跃。翻查资料，该组织于4月开设脸书专页，自称由一班「革命残火」组成的组织，目标是延续革命之火，「开启民智，光复我城」。其脸书自5月6日该组织有成员被捕后已没有更新，当时有五百名追随者。