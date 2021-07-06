滴滴案疑有实情遮掩 股市股东措手不及

中国滴滴案再因走向国际闹大，滴滴牵涉抗拒中国监管部门建议不要赴美上市引起中国高层震怒。中国官方通过媒体证实向滴滴表达立场。但滴滴说根本不知情中国监管部门不希望他们到华尔街股市上市的建言。问题是，滴滴上市在美国获得投资者青睐，瞬间完成集资计划，美国投资者担心被遮掩了实情，而做了有中国政治分歧的风险投资。此前滴滴案聚焦是否将中国人各资泄漏给美国方面。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，滴滴称赴美IPO前不知悉中国网络安全审查一事，但股东措手不及。该报道说，中国监管机构以行动积极而闻名，但是在滴滴出行DIDI.N在纽约上市后仅两天就宣布对其进行调查，即使是老练的投资者也感到震惊。

虽然滴滴的首次公开募股(IPO)招股书确实提到了其运营所面临的一些监管风险，但没有迹象表明中国国家互联网信息办公室(CAC，网信办)将开始调查该公司，并要求其在整改期间暂停新用户注册。滴滴周一表示，在美国IPO之前，并不知悉中国监管部门对公司进行网络安全审查。中国网信办在7月2日宣布对该公司的审查，导致其股价一度重挫10%，收盘跌5.3%，周一因美国休市而未有交易。

两天后，网信办对滴滴的审查行动升级。网信办周日公告称，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App。

据滴滴在发给路透社的声明中称，“在IPO之前，滴滴对网信办分别于7月2日和7月4日宣布网络安全审查和暂停中国新用户注册，以及将滴滴出行从中国的应用商店下架的决定一无所知。”

下架的消息让参加滴滴IPO路演的六位基金投资者措手不及，其中有两位投资者在IPO中分配到了股票。

据一位对冲基金消息人士称，滴滴刚刚IPO，就出现了网信办的消息，这很奇怪，也很令人意外。由于未获授权对媒体发言，这位消息人士不愿透露姓名。网信办表示，此举是为了保护国家安全和公共利益，但受惊吓的投资者表示，采取这些举措的时机将给其他中国科技公司在美国上市或在全球市场筹资的计划蒙上阴影。此举被解读为政府加大对中国科技公司施压，这一压力始于去年年底阿里巴巴的金融科技关联公司蚂蚁集团370亿美元的上市计划被搁置。

乔治敦安全和新兴技术中心的研究分析师Ryan Fedasiuk说：“(中国共产党)以前曾把目标指向蚂蚁集团，该公司当时计划进行IPO，但后来不得不取消。”他补充说：“但这次的动作是一种升级，因为它具有可追溯性，实际上是那些参与这项已完成IPO的投资者受到惩罚。滴滴刚上市几天，网信办就开始审查并在中国应用商店对其下架。”

据滴滴周一表示，从中国应用商店下架的命令可能会影响公司营收。

Saxo Markets高级市场分析师Edison Pun在谈到此举时说：“这让所有人都大吃一惊，不过科技企业偶尔碰到反垄断行动，倒也在意料之中。”Pun补充称，“滴滴刚在美国市场上市就下架(其应用)，肯定会损害投资信心，让投资者适应估值还需要时间。”

路透社说，光大新鸿基北京公司负责人Jonas Short认为，网信办的行动让人担心未来还会有事情发生。