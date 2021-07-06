甘肃弹道导弹发射井之疑：官方说那是风力发电场

中国在甘肃地区的玉门关沙漠附近，被发现有约100多个核弹道飞弹发射井 图新头壳刊自： Will Marshall推特翻摄

华盛顿邮报日前引述专家指中国在甘肃建百余个洲际导弹发射窖，被中国专家质疑“不现实也没必要”。中国官媒参考消息今天报导声称，被指为导弹发射窖的工地是风力发电场。

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据中央社今天报道说，由新华社主办的参考消息指，甘肃被怀疑是飞弹发射窖，是风力发电场。华盛顿邮报引用的卫星照片右侧，就有一行白字写着“甘肃玉门风力发电场”（YUMEN GANSU WINDFARM）。参考消息指出，有网友在谷歌（google）地图软件上放大上述地点的卫星照片，发现当地伫立一排排风力发电机，地上的影子可见叶片的轮廓。而在中国的地图软件上，也可见邻近区域有好几家风力发电场。该报也附上一张玉门市政府网站上，当地官员视察工地的照片。

该报引述中国军事评论员宋忠平日前说，以发射窖发射弹道飞弹，是冷战时的作法，已经落后，中国不可能选择这种“最笨拙”的方法。宋忠平并声称，“这种造谣的策略太低级，根本不值一驳”。

中央社说，华盛顿邮报6月30日引述美国“詹姆士．马丁禁止核武扩散研究中心”（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的卫星照片称，中国甘肃省玉门市的沙漠地带有119个相仿的工地，类似中国可携带核弹头的弹道飞弹发射设施。该中心主任路易斯（Jeffrey Lewis）指这些发射窖可能是为东风-41洲际弹道飞弹所设计的。但包括宋忠平等中国专家指东风-41是固态燃料洲际飞弹，可用发射车或铁路机动发射，不需固定在发射窖；而在一个区域集中建设百余个发射窖“并不现实也没有必要”。