美国律师事务所传对滴滴发起集体诉讼 前景不明

根据美国商业资讯（Business Wire）网站4日消息，美国股东权益律师事务所（Labaton Sucharow LLP）以及罗森律师事务所（Rosen Law Firm）宣布，正在代表滴滴全球股份有限公司的股东调查潜在的证券投资风险。此前有指控说，滴滴可能向投资大众发布了严重误导性的商业讯息。

广告 继续浏览后续

屋漏逢雨 ，美国律师事务所据称对滴滴发起集体诉讼。据中央社今天报道称，中国国家网信办日前宣布对网约车平台“滴滴出行”展开网络安全审查后，使投资滴滴的风险大增。美国律师事务所随即表示将代表股东发起集体诉讼，向滴滴索赔。据消息称，罗森律师事务所正准备提起集体诉讼，以挽回投资者的损失。

中国国家网信办4日通报，经检测核实，网约车平台“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人资讯的问题，已通知应用商店下架该App，要求滴滴出行认真整改。

此前，滴滴6月30日在纽约证券交易所（NYSE）挂牌。但是上市未及48小时，中国网信办2日宣布对滴滴展开网络安全审查，开盘表现亮眼的滴滴股价应声下跌，一度跌幅10%左右。又过了48小时，监管再加码，中国网信办要求下架滴滴出行的App，停止新用户注册。

中央社引述英国广播公司今天引述分析人士表示，美国较为重视风险披露，滴滴能否在集体诉讼中获胜，还要看招股书中对于公司面临的监管风险披露是否足够。据分析表示，滴滴在招股书中用了60页篇幅介绍公司各项业务正面临的多项风险，尤其是法律和监管风险可能对滴滴的业务前景产生重大不利影响。其中还特别提到，根据中国法律，滴滴的首次公开募股（IPO）可能需要中国监管机构的批准。其次，分析说，市场若对审查的反应并不强烈，滴滴股价未进一步暴跌，维持在目前下跌5%的水平，就很难说对投资者造成了严重损失，集体诉讼也可能不了了之。