美国拒签5百多中国留学生 北京批倒退 要求重审

据报有500多名中国理工科研究生近日申请赴美签证时，美国使领馆以不符合美国“‘移民和国籍法’第212条（f）款及第10043号总统令”为由加以拒签。遭美方拒签后，这些中国理工科研究生近期发出联名信，要求美方确实解决对中国学生的歧视打压问题。中国官方表态批美国倒退，敦促美国重审这些留学签证申请。

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据中央社今天报道称，中国官媒中国日报今天引述知情人士报导，500多名中国理工科研究生近日申请赴美国签证时遭对方拒签；中国外交部则说，已向美方提出严正交涉，敦促美方重新审议有关签证申请。

据该报说，这500多名中国学生均为申请赴美攻读博士或硕士学位的研究生，大部份学习电机工程、电脑、机械、化学、材料科学以及生物医学等理工科系。这些学生拟就读的包括哈佛大学（Harvard University）、耶鲁大学（Yale University）、加州大学柏克莱分校（University of California, Berkeley）、麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）、约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）等。

该报并指，遭美方拒签的中国学生，约1/4获得美方奖学金，绝大部分学生申请签证的时间是在拜登政府上台后。

据中央社说，针对这项消息，有媒体下午在中国外交部例行记者会提问。据陆媒澎湃新闻，外交部发言人赵立坚加以证实，并说对此严重关切，已向美方提出严正交涉；“中方敦促美方纠正错误，重新审议有关中国留学生赴美留学签证申请”。赵立坚并批评，“美方有关签证限制措施延续了特朗普（川普）政府时期的遗毒”，这与美方欢迎中国留学生的表态不符，严重破坏中美正常的人文交流和教育合作。