达赖喇嘛86岁生日：余生致力于非暴力和慈悲心价值观

今年7月6日是流亡印度达兰萨拉的西藏精神领袖达赖喇嘛86岁生日，给达赖喇嘛祝寿的有印度总理莫迪、台湾总统蔡英文以及多名美国国会议员。

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1959年，西藏爆发武装骚乱，被中国军方镇压。达赖喇嘛不得不和支持者流亡到印度，成为政治难民。

达赖喇嘛通过视频发表生日讲话说：“自从我变成难民起，我定居于印度，这让我充分享受到印度的自由及宗教和谐。所以我的另一项保证是，我会用尽余生致力推动印度的价值观——不以某宗教为主的世俗观点，这是我一直相当欣赏的理念，即遵循正直、慈悲心（karuna）、非暴力（ahimsa）。”

达赖喇嘛强调：“直到死前，我会致力于非暴力和慈悲心的坚持，这个承诺也是送给朋友们的礼物。也呼吁所有人类的兄弟姐妹们，应在有生之年，恪守非暴力和慈悲心这两个价值！”

西藏流亡政府藏人行政中央6日举行活动为达赖喇嘛祝寿。司政边巴次仁指出，达赖喇嘛是能改变汉藏两个民族历史进程的重要人物。中共政府错误估计形势，认为等尊者达赖喇嘛离世后西藏问题便会自动消失，大家不要迷惑于某些人的误判，而要相信达赖喇嘛尊者是解决中藏问题的钥匙。

边巴次仁还强调：珍惜汉藏两个民族在悠久历史进程中和平共处、携手发展的历史机遇，在互惠共赢的“中间道路”政策下，呼吁中国政府无任何先决条件地对达赖喇嘛尊者能够参访中国和西藏，尽快做出积极慎重的考虑。

台湾总统蔡英文6日在脸书、推特，各发出中文、英文版推文，向达赖喇嘛恭贺生日。蔡英文曾发推特感谢达赖喇嘛在李登辉前总统逝世后进行的悼念，及对台铁重大事故表达的关心。