90年代国企改革翻版？海航倒闭被检举成就了公司变家族企业？

近日中国网上流传一封以海航集团员工名义发出的公开信，向中共中纪委检举董事长陈峰的违法行径，指他黑箱操作、把海航变为家族企业等。海航集团已在1月底宣布破产。

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据中央社今天引述消息报道说，中国海航破产后，员工检举董事长把公司变家族企业。消息说，近日中国大陆网上流传一封海航集团员工公开信，向中共中纪委检举董事长陈峰违法，指他黑箱操作，妄想把海航变为家族企业。陈峰今年初落选新一届集团党委书记，并已被法院限制高消费。

该报道综合媒体消息说，中国海航集团1月29日宣告破产，有内部人士称海航集团严重“资不抵债”。1月22日，海航前党委书记陈峰落选新一届党委书记。6月26日，海航控股有限公司被限制高消费，关联对象为陈峰。在中国社群平台微信上，有多家自媒体近日发布这封检举信，检举者自称“代表2万多海航内部员工债权人”，但是尚未有任何当地主流媒体报道。

消息说，信中列举陈峰的违法事实包括：2018年至2020年期间，集团连续处置了人民币3000多亿固定资产化解内部流动性资金危机，但陈峰在不公开不公正的情况下，利用手中职权私自动用近百亿资金，优先给自己、亲朋好友以及部分高阶主管购买的集资产品兑付本金及利息。

检举信并指，在海航集团流动性资金紧张、员工工资都不能足额发放的情况下，陈峰之子陈晓峰和其侄子等人大肆购买豪车等奢侈品，陈晓峰还在未经集团任何合法合规手续的情况下进入海航董事局。信中指，陈峰妄想把海航集团办成自己的家族企业，结果是加速了海航集团的破产之路，把水深火热之中的海航集团进一步推向了深渊。

据信中指控，海航向员工集资，推出不同收益分配比例的集资产品，但是同一个专案，高阶主管买的集资产品收益竟然高达30%以上，普通员工仅为8-11%，而这样的讯息从未公开发布，员工并不知情，看起来就是陈峰集团的欺诈行为。检举信要求中纪委彻查陈峰。

中央社说，海航集团财报显示，截至2019年上半年，公司总资产9806.21亿元，相较2018年底减少8%，总负债7067.26亿元，相较2018年底减少6%，资产负债率72.07%。