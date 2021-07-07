中资收购英国最大半导体商NWF 约翰逊："要查"

中国闻泰科技（Wingtech）旗下、总部设在荷兰的"安世半导体"（Nexperia），收购英国最大半导体制造商威尔士新港晶圆厂Newport Wafer Fab（NWF），引起英国国家安全疑虑。英国首相约翰逊周三在英国国会表示，他的国安顾问将"探究"这起收购案。分析称，"这明显代表英国政府对此案的政策反转"。

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法新社7日报导，在英国与中国关系紧张，中国企业海外投资案愈加受到检视以及全球芯片短缺的此刻，这起收购案格外受到关注。英国首相约翰逊周三在国会接受质询时，被问到此事表示，会探究这起收购案。约翰逊说，"我已经要求国安顾问了解此事"，要了解是否具有知识产权价值和有利于中国，"以及是否有真实的安全影响。"

台湾自由时报称，这一说法显然代表英国政府对这起收购案的态度反转。前一天约翰逊的发言人才向记者表示，政府已经决定"此刻介入会不适合"。

美国财经媒体CNBC 周三报导，根据荷兰咨询公司Datenna的中国投资资料分析，闻泰科技透过层层持股，受到政府显著影响，将近30%股份可追溯到中国政府，包括无锡国联实业投资集团、昆明产业开发投资有限责任公司，持股各占9.76%和5.67%。