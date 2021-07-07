全球染疫死亡人数破400万大关 法国重症患者人数降至1000例以下

世界卫生组织周三宣称，全球新冠病毒感染死亡病例突破400万大关，写下"悲剧里程碑"，而实际染疫病逝总数可能更高；由于德尔塔等变异病毒，全球新冠疫情远未结束。世卫总干事谭德塞表示变异新冠病毒“正在赢得与疫苗的竞赛”；世卫组织紧急项目负责人瑞安呼吁新冠疫苗接种比例较高国家"保持警惕"。法国卫生部通报，法国重症患者人数降至1000例以下。

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世卫总干事谭德塞周三在日内瓦记者会上，宣布全球染疫死亡总人数突破400万大关。谭德塞表示："世界正处于这场疫情大流行的危险时刻。我们刚突破400万人死于Covid-19的悲剧性的纪录，而死亡总数可能遭到低估。"

这场全球疫情在2019年12月在中国武汉爆发，从开始至突破400万人死亡共历经超过18个月。

谭德塞表示，由于新冠疫苗在全球的生产和分配不均，变异新冠病毒“正在赢得与疫苗的竞赛”。谭德塞说，有太多的国家正在目睹“住院患者人数激增”，而与此同时，疫苗接种率较高的国家，主要是富裕国家，则已经开始取消公共卫生防疫措施，“就好像疫情已经结束了似的”。

谭德塞表示，变异病毒的传播同时也将威胁全球经济复苏，因此，无论站在“道德、流行病学还是经济”角度，现在都是全球必须团结一致的关键时刻。

谭德塞呼吁即将在本周晚些时候进行会晤的20国集团财政部长，立即采取措施，减缓疫情传播，提供必须的资金，以扩大疫情应对工具的平等生产和分配。

世卫组织紧急项目负责人瑞安表示，在一些新冠疫苗接种比例较高的国家，住院患者数量已经出现明显下降，这是一个好消息，但目前各国仍须继续保持警惕。瑞安表示，“几乎所有的区域在上周都出现了病例增加，感染曲线仍在上升，并未趋于平缓。认为有了疫苗之后病毒传播就不会再增加是一种错误的想法。一旦社会开放，病毒传播就会加剧。”

另据法新社报道，法国卫生部周三晚通报，法国重症患者人数继续下降，周三降至1000例以下。这是自去年9月以来首次降至一千之下。重症患者周三降为997例，而一个月前为2500例。不过，由于德尔塔变种病毒传播，新增感染病例连续数日有所上升。